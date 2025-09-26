Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,08

EUR

48,71

+0,05

Готівковий курс:

USD

41,45

41,40

EUR

48,85

48,70

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

СБУ викрила держзрадника серед працівників "Укренерго": що відомо

Укренерго
Співробітник "Укренерго" передавав секретні дані РФ

В Україні викрито працівника НЕК “Укренерго”, який співпрацював із ФСБ РФ та передавав дані про об’єкти критичної енергетичної інфраструктури. 

Як пише  Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зрадник в "Укренерго"

В Україні затримано працівника НЕК "Укренерго", якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, він передавав представнику ФСБ РФ службову інформацію про критично важливий об’єкт енергетичної інфраструктури, зокрема місце розташування захищеного центру.

Такі відомості могли бути використані ворогом для здійснення ракетних та дронових атак.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 КК України. Розслідування проводить СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Про компанію

"Укренерго" — це державне акціонерне товариство та національний оператор системи передачі електроенергії України. Компанія забезпечує стабільну роботу Об’єднаної енергосистеми країни, відповідає за розвиток магістральних електромереж і координує експортно-імпортні операції. Вона є членом європейського об’єднання операторів ENTSO-E, що дозволяє інтегрувати українську енергосистему з енергетичними мережами Європи.

Основні напрями діяльності "Укренерго":

  • експлуатація та модернізація магістральних і міждержавних мереж для передачі електроенергії;
  • балансування енергосистеми в реальному часі, підтримка стабільності між виробництвом і споживанням;
  • участь у міжнародних енергетичних операціях завдяки інтеграції з ENTSO-E;
  • адміністрування комерційного обліку, проведення розрахунків і організація роботи балансуючого ринку електроенергії.
Автор:
Ольга Опенько