СБУ викрила держзрадника серед працівників "Укренерго": що відомо

В Україні викрито працівника НЕК “Укренерго”, який співпрацював із ФСБ РФ та передавав дані про об’єкти критичної енергетичної інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зрадник в "Укренерго"

В Україні затримано працівника НЕК "Укренерго", якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, він передавав представнику ФСБ РФ службову інформацію про критично важливий об’єкт енергетичної інфраструктури, зокрема місце розташування захищеного центру.

Такі відомості могли бути використані ворогом для здійснення ракетних та дронових атак.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 КК України. Розслідування проводить СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Про компанію

"Укренерго" — це державне акціонерне товариство та національний оператор системи передачі електроенергії України. Компанія забезпечує стабільну роботу Об’єднаної енергосистеми країни, відповідає за розвиток магістральних електромереж і координує експортно-імпортні операції. Вона є членом європейського об’єднання операторів ENTSO-E, що дозволяє інтегрувати українську енергосистему з енергетичними мережами Європи.

Основні напрями діяльності "Укренерго":