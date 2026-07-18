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СБУ временно возглавит первый заместитель председателя службы Александр Поклад
Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя главы Службы безопасности Украины Александра Поклада временным исполняющим обязанности главы СБУ.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на указ президента Украины №622/2026.
"Первому заместителю Председателя Службы безопасности Украины Положению Александру Валентиновичу временно исполнять обязанности Председателя Службы безопасности Украины", - говорится в документе.
Указ был обнародован на сайте Офиса президента в пятницу, 17 июля.
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Василий Малыш сообщил, уходящего с поста главы СБУ.
"Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимального вреда. Уверен, что сильная и современная спецслужба – залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его", - написал он.