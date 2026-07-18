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СБУ тимчасово очолить перший заступник голови служби Олександр Поклад

Зеленський призначив тимчасового керівника СБУ
Зеленський призначив тимчасового керівника СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на указ президента України №622/2026.

"Першому заступнику Голови Служби безпеки України Покладу Олександру Валентиновичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України", — йдеться в документі.

Указ оприлюднили на сайті Офісу президента у п’ятницю, 17 липня.

Василь Малюк подає у відставку з посади голови СБУ

Василь Малюк повідомив, що йде з посади голови СБУ.

"Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди.Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому", - написав він

Автор:
Тетяна Гойденко