Сельское хозяйство и развитие села: Украина и Латвия подписали протокол о сотрудничестве в агросфере

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Министерство сельского хозяйства Республики Латвия подписали протокол о взаимовыгодном сотрудничестве. Документ предусматривает совместные действия в сфере сельского хозяйства, безопасности пищевых продуктов и развития сельских территорий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудничество Украины и Латвии

Протокол, подписанный между Украиной и Латвией, основан на ранее заключенном Меморандуме о взаимопонимании. Документ подписали заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык и Государственный секретарь Министерства сельского хозяйства Латвии Гиртс Круминьш.

Сотрудничество предполагает:

  • обмен опытом и знаниями для поддержки вступления Украины в ЕС в сфере сельского хозяйства и рыболовства;
  • технические консультации, повышение квалификации специалистов, адаптацию украинского законодательства к нормам ЕС, развитие сельских территорий, цифровизацию и устойчивое развитие;
  • совместные проекты послевоенного восстановления, в частности восстановление аграрной инфраструктуры, совершенствование продовольственных систем и поддержку фермеров, которые внедряют климатически устойчивые технологии;
  • участие в программах развития, финансируемых ЕС, и других международных инициативах.

Также стороны обсудили возможность присоединения Украины как наблюдателя к разработке Совместной агропродовольственной политики ЕС, что позволит участвовать в работе профильных комитетов и консультативных органов.

Денис Башлык поблагодарил Латвию за системную поддержку и призвал продолжить сотрудничество в сфере рыболовства, охватывающего цифровизацию, развитие потенциала отрасли и научное партнерство.

"Для нас очень важна поддержка латвийских коллег в направлениях цифровизации, точного земледелия, автоматизированного управления фермерскими хозяйствами и внедрения ИТ-решений. Мы рассматриваем сельскохозяйственную модель Латвии как пример для подражания в Украине", — подчеркнул он.

Среди других возможных направлений сотрудничества стороны определили создание питомников и семенных центров, развитие ИТ-технологий, а также партнерство по внедрению Директивы ЕС по предотвращению вырубки лесов (EUDR).

Справочно

Протокол о сотрудничестве подписан на основе Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве, заключенном 27 октября 2015 года.

В 2024 году общий объем аграрной торговли между Украиной и Латвией превысил 205 млн. евро. Положительное сальдо в 2022-2023 годах было в пользу Украины. Латвия преимущественно импортирует из Украины хлебобулочные изделия, шоколад, яйца, мороженое, творог и другие продукты. В то же время, Украина получает из Латвии этиловый спирт, готовую и мороженую рыбу, подсолнечное масло и другие товары.

Автор:
Ольга Опенько