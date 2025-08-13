Сільське господарство та розвиток села: Україна та Латвія підписали протокол про співпрацю в агросфері

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та Міністерство сільського господарства Республіки Латвія підписали протокол про взаємовигідну співпрацю. Документ передбачає спільні дії у сферах сільського господарства, безпеки харчових продуктів та розвитку сільських територій.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Співпраця України та Латвії

Протокол, підписаний між Україною та Латвією, ґрунтується на раніше укладеному Меморандумі про взаєморозуміння. Документ підписали заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик та Державний секретар Міністерства сільського господарства Латвії Ґіртс Круміньш.

Співпраця передбачає:

обмін досвідом та знаннями для підтримки вступу України до ЄС у сферах сільського господарства та рибальства;

технічні консультації, підвищення кваліфікації фахівців, адаптацію українського законодавства до норм ЄС, розвиток сільських територій, цифровізацію та сталий розвиток;

спільні проєкти з післявоєнного відновлення, зокрема відбудову аграрної інфраструктури, вдосконалення продовольчих систем та підтримку фермерів, які впроваджують кліматично стійкі технології;

участь у програмах розвитку, що фінансуються ЄС, та інших міжнародних ініціативах.

Також сторони обговорили можливість долучення України як спостерігача до розробки Спільної агропродовольчої політики ЄС, що дозволить брати участь у роботі профільних комітетів та консультативних органів.

Денис Башлик подякував Латвії за системну підтримку та закликав продовжити співпрацю у сфері рибальства, що охоплює цифровізацію, розвиток потенціалу галузі та наукове партнерство.

"Для нас надзвичайно важлива підтримка латвійських колег у напрямках цифровізації, точного землеробства, автоматизованого управління фермерськими господарствами та впровадження ІТ-рішень. Ми розглядаємо сільськогосподарську модель Латвії як приклад для наслідування в Україні", — наголосив він.

Серед інших можливих напрямів співпраці сторони визначили створення розсадників і насіннєвих центрів, розвиток ІТ-технологій, а також партнерство у впровадженні Директиви ЄС щодо запобігання вирубці лісів (EUDR).

Довідково

Протокол про співпрацю підписано на основі Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва, укладеного 27 жовтня 2015 року.

У 2024 році загальний обсяг аграрної торгівлі між Україною та Латвією перевищив 205 млн євро. Позитивне сальдо у 2022–2023 роках було на користь України. Латвія переважно імпортує з України хлібобулочні вироби, шоколад, яйця, морозиво, сири та інші продукти. Водночас Україна отримує з Латвії етиловий спирт, готову та морожену рибу, соняшникову олію та інші товари.