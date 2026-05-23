Сенаторы США требуют разблокировать $400 млн помощи Украине

Сенаторы США усилили давление на администрацию Трампа из-за помощи Украине / Depositphotos

Двухпартийная группа сенаторов США призвала Министерство обороны страны разблокировать 400 млн. долларов помощи Украине в сфере безопасности, а также еще 200 млн. долларов для оборонных программ стран Балтии. Соответствующее письмо было направлено министру обороны США Pete Hegseth.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АР .

Сенаторы заявили, что финансирование было утверждено Конгрессом еще в прошлом году, однако Пентагон не выполнил ранее заявленные сроки по распределению средств.

Письмо подписали представители обеих партий, среди которых Dick Durbin, Chuck Grassley, Kevin Cramer и другие.

Авторы обращения подчеркнули, что задержка финансирования может повлиять на сдерживание России и вызывает беспокойство на фоне сообщений о возможном сокращении американского военного присутствия в регионе.

Речь идет о финансировании:

  • 400 млн долларов – помощь Украине в сфере безопасности;
  • 200 млн долларов – оборонные программы для Эстонии, Латвии и Литвы;
  • дополнительно в Палате представителей обсуждают инициативу по военной помощи Украине на 1 млрд долларов и новые санкции против России.

Несмотря на то, что сумма в 400 млн долларов меньше предыдущих пакетов поддержки, для законодателей она стала сигналом продолжения поддержки Украины со стороны США.

Также добавим, что Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу для Украины зенитного ракетного комплекса среднего радиуса действия Hawk и сопутствующего оборудования. Общая стоимость оценивается в 108,1 миллионов долларов.

Автор:
Татьяна Гойденко