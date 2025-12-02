SHE Congress 2025: истории решимости женщин, меняющих бизнес, общины и ценности

17 декабря 2025 года в Киеве SHE Congress 2025 под эгидой WoMo объединит владелиц бизнеса, руководительниц, медийниц, культурных деятельниц и волонтеров. Нынешний слоган конгресса "Решительная. Настоящая. Неравнодушная" отражает главную идею события: женщины в Украине каждый день делают выбор, который формирует их будущее, бизнесы, команды и общество.

Дата: 17 декабря 2025

Город: Киев (локацию участники узнают накануне из соображений безопасности)

Регистрация на сайте по ссылке.

SHE Congress продолжает традицию WoMo формировать сообщество женщин, которые создают ценности, выстраивают бизнесы, поддерживают друг друга и двигают Украину вперед.

Более 500 участниц соберутся, чтобы говорить о смелости, развитии и влиянии в мире, который меняется ежеминутно.

Впервые на сцене SHE Congress панельная дискуссия He for She: мужчины-топ-менеджеры поделятся видением того, как присутствие женщин на руководящих должностях влияет на бизнес, корпоративную культуру и управленческие решения. Спикеры: Юрий Кляцкин (режиссер, педагог, эксперт по импровизации), Сергей Наумов (Ощадбанк), Владислав Антипов (ЦЕРН), Сергей Мартынчук (Cisco Ukraine).

С сольными выступлениями в программе примут участие Татьяна Коровина (Молокия), Янина Ольховская (UKRSIBBANK BNP Paribas Group), Ирина Заславец (UNBROKEN), Елена Лада (BROCARD), Наталья Франчук (СТБ) и другие эксперты.

На сцене SHE Congress прозвучат истории 50+ спикеров о смелых решениях, новых проектах, личностном развитии, образовании и лайфстайле:

She in Business. Честный опыт современных руководительниц о вызовах, закалке и новых ролях в бизнесе. Среди спикеров Марина Авдеева ("Арсенал Страхование", Easy Peasy Insurtech), Инна Табак (Sense Bank) и другие.

She in Social. Об инициативах, изменяющих сообщества, благотворительности, общественных ценностях и поддержке поделятся Татьяна Кухоцкая ("Сердца Азовстали"), Тата Кеплер (украинская общественная деятельница, продюсер, ресторатор, волонтер), Ксения Возницына ("Лісова поляна"), Оксана Лебедева (Gen.Ukrainian), Валерия Татарчук ("Твоя опора").

She in Communications. Как коммуникационная меткость формирует доверие к брендам и репутацию расскажут Елена Деревянко (PR-Service Agency), Оксана Стехина (dentsu Ukraine), Ирина Милютина (SCM).

She in Education. Роль нового образования в формировании поколения ответственных лидеров осветят Анна Мищенко (КШГУ), Татьяна Шерман (Academy DTEK), Юлия Юдина ("Колайдер").

Также в рамках образовательного трека состоится интервью с Линой Жигинас ( КМДШ "Всесвіт") об образовательном треке 360° – стратегии, которая растет вместе с ребенком, при модерации Татьяны Смирновой (Ekonomika+).

She in Creative Industries. Раскроют истории, как украинские бренды, медиа и культурные проекты формируют глобальную культурную повестку, Ирина Метнева (Vandog Agency), Светлана Терещенко (BORISTENE), Анна Мачух (Одесский международный кинофестиваль) при модерировании Иванны Слабошпицкой (Телеканал Киев 24).

She and Red Flags. О важных сигналах в бизнесе, команде, рабочей среде и партнерствах, которые нельзя игнорировать, расскажут Марина Мкртичева (Magnet Legal Law Firm), Екатерина Кузьмина (AB InBev Efes Ukraine), Татьяна Гончар (DCT Consulting).

She in Health. О заботе, здоровье и практиках, помогающих держать баланс, поделятся Лилия Дубас (Teva), Валерия Заружко (САД).

Партнеры события:

генеральный партнер: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

главные партнеры: "Молокия", L'Oréal Украина, BROCARD

генеральный информационный партнер: Starlight Media