SHE Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності

17 грудня 2025 року в Києві SHE Congress 2025 під егідою WoMo об’єднає власниць бізнесу, керівниць, медійниць, культурних діячок і волонтерок. Цьогорічний слоган конгресу "Рішуча. Справжня. Небайдужа" відображає головну ідею події: жінки в Україні щодня роблять вибір, який формує їхнє майбутнє, бізнеси, команди та суспільство.

Дата: 17 грудня 2025

Місто: Київ (локацію учасники дізнаються напередодні з міркувань безпеки)

Реєстрація на сайті за посиланням.

SHE Congress продовжує традицію WoMo формувати спільноту жінок, які створюють цінності, вибудовують бізнеси, підтримують одна одну та рухають Україну вперед.

Понад 500 учасниць зберуться, щоб говорити про сміливість, розвиток і вплив у світі, який змінюється щохвилини.

Вперше на сцені SHE Congress панельна дискусія He for She: чоловіки-топменеджери поділяться баченням того, як присутність жінок на керівних посадах впливає на бізнес, корпоративну культуру та управлінські рішення. Спікери: Юрій Кляцкін (режисер, педагог, експерт з імпровізації), Сергій Наумов (Ощадбанк), Владислав Антипов (ЦЕРН), Сергій Мартинчук (Cisco Ukraine).

Із сольними виступами у програмі візьмуть участь Тетяна Коровіна (Молокія), Яніна Ольховська (UKRSIBBANK BNP Paribas Group), Ірина Заславець (UNBROKEN), Олена Лада (BROCARD), Наталка Франчук (СТБ) та інші експерти.

SHE Congress заплановано на 17 грудня

На сцені SHE Congress прозвучать історії 50+ спікерів про сміливі рішення, нові проєкти, особистісний розвиток, освіту та лайфстайл:

She in Business. Чесний досвід сучасних керівниць про виклики, загартування та нові ролі у бізнесі. Серед спікерів Марина Авдєєва ("Арсенал Страхування", Easy Peasy Insurtech), Інна Тютюн (Sense Bank) та інші.

She in Social. Про ініціативи, що змінюють спільноти, благодійність, суспільні цінності й підтримку поділяться Тетяна Кухоцька ("Серця Азовсталі"), Тата Кеплер (українська громадська діячка, продюсерка, рестораторка, волонтерка), Ксенія Возніцина ("Лісова поляна"), Оксана Лебедєва (Gen.Ukrainian), Валерія Татарчук ("Твоя опора")

She in Communications. Як комунікаційна влучність формує довіру до брендів і репутацію розкажуть Олена Дерев’янко (PR-Service Agency), Оксана Стехіна (dentsu Ukraine), Ірина Мілютіна (SCM).

She in Education. Роль нової освіти у формуванні покоління відповідальних лідерів висвітлять Анна Міщенко (КШДУ), Тетяна Шерман (Academy DTEK), Юлія Юдіна ("Колайдер").

Також у межах освітнього треку відбудеться інтерв’ю із Ліною Жигінас (КМДШ "ВСЕСВІТ") про освітній трек 360° – стратегію, яка росте разом із дитиною, за модерацією Тетяни Смірнової (Ekonomika+).

She in Creative Industries. Розкриють історії, як українські бренди, медіа та культурні проєкти формують глобальну культурну повістку Ірина Метньова (Vandog Agency), Світлана Терещенко (BORISTENE), Анна Мачух (Одеський міжнародний кінофестиваль) за модерування Іванни Слабошпицької (Телеканал Київ 24).

She and Red Flags. Про важливі сигнали у бізнесі, команді, робочому середовищі та партнерствах, які не можна ігнорувати розкажуть Марина Мкртичева (Magnet Legal Law Firm), Катерина Кузьміна (AB InBev Efes Ukraine), Тетяна Гончар (DCT Consulting).

She in Health. Про турботу, здоров’я та практики, що допомагають тримати баланс, поділяться Лілія Дубас (Teva), Валерія Заружко (САД).

Партнери події:

генеральний партнер: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

головні партнери: "Молокія", L'Oréal Україна, BROCARD

генеральний інформаційний партнер: Starlight Media