Силы обороны получат из бюджета дополнительные 53 млн грн: на что потратят средства

Кабинет Министров по предложению Министерства обороны выделил 52,94 миллиона гривен из госбюджета в поддержку Сил обороны.



Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что из этой суммы 30 миллионов гривен будут направлены на обновление здания Центра крови "Главного военного клинического госпиталя".

"Указанная сумма – это поступление субвенции из местного бюджета в государственный, которая не была использована в течение 2024 года. Министерство обороны постоянно принимает меры по поиску дополнительного финансирования критических потребностей Сил обороны Украины. Поэтому привлечение средств местных бюджетов как дополнительного источника финансирования сейчас крайне важно", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что указанные деньги будут направлены по бюджетной программе "Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны".

Напомним, Минобороны модернизирует оборонные закупки в соответствии с лучшими евроатлантическими практиками и с целью укрепления сотрудничества с НАТО в этой сфере. Бюджет составляет более 497 млрд. грн. на 2025 год. Ведомство разработало и реализует план имплементации Стратегического обзора системы оборонных закупок Украины, определяющий ключевые приоритеты на 2025 год и задачи на 2026-2027 годы.