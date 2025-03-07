Сили оборони отримають з бюджету додаткові 53 млн грн: на що витратять кошти

Кабінет Міністрів, за пропозицією Міністерства оборони, виділив 52,94 мільйона гривень з держбюджету на підтримку Сил оборони.



Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У відомстві уточнили, що з цієї суми 30 мільйонів гривень спрямують на оновлення будівлі Центру крові "Головного військового клінічного госпіталю".

"Зазначена сума – це надходження субвенції з місцевого бюджету до державного, яка не була використана протягом 2024 року. Міністерство оборони постійно вживає заходів з пошуку додаткового фінансування критичних потреб Сил оборони України. Тому залучення коштів місцевих бюджетів, як додаткового джерела фінансування, наразі є вкрай важливим", - йдеться в повідомленні.

В Міноборони додали, що вказані гроші будуть спрямовані за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Збройних сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни".

Нагадаємо, Міноборони модернізує оборонні закупівлі відповідно до найкращих євроатлантичних практик та з метою зміцнення співпраці з НАТО у цій сфері. Бюджет становить понад 497 млрд грн на 2025 рік. Відомство розробило та реалізує план імплементації Стратегічного огляду системи оборонних закупівель України, який визначає ключові пріоритети на 2025 рік і завдання на 2026–2027 роки.