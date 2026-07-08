Скидки, реклама, стресс: почему 76% украинцев делают незапланированные покупки

76% опрошенных украинцев позволяют себе незапланированный шоппинг. Около половины людей к этому подталкивают скидки или предложения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Rakuten Viber, которая провела опрос среди украинцев относительно того, позволяют ли они себе незапланированные покупки.

Три четверти украинцев делают незапланированные покупки

Результаты опроса показали, что 76% украинцев позволяют незапланированные покупки. 11% респондентов пытаются себя ограничивать с начала войны.

На вопрос "Позволяете ли себе незапланированные покупки?" ответы распределились так:

Иногда бывает - 58% ;

Да, довольно часто — 18% ;

Нет, все покупки планирую - 13% ;

Раньше разрешал/а, но с начала войны пытаюсь себя ограничивать — 11% .

Что подталкивает украинцев к незапланированному шопингу

Украинцы, разрешающие себе незапланированные покупки, также рассказали, что их подталкивает к этому. 47% опрошенных мотивируют скидки или специальные предложения. Еще 28% респондентов ответили, что видят что-то вживую и покупают, потому что просто захотелось.

Ответы на вопрос "Если позволяете, что подталкивает делать незапланированные покупки?" распределились так:

Скидка или специальное предложение - 47% ;

Увидел/-ла вживую и просто захотелось — 28% ;

Не замечаю причины, покупаю просто так – 7% ;

Было плохое настроение/стресс – хотелось себя разрадовать – 4% ;

Было классное настроение/успех — хотелось себя похвалить и отпраздновать — 3% ;

Реклама в соцсетях - 1% ;

Остальное - 10% .

В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 20 тысяч пользователей. Методика исследования – анонимный онлайн-опрос. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Напомним, расходы украинцев растут второй год подряд: 78% граждан начали тратить больше, чем в прошлом, тогда как только 13% удается экономить. При этом 72% опрошенных пытаются планировать свой бюджет.