Знижки, реклама, стрес: чому 76% українців роблять незаплановані покупки

76% опитаних українців дозволяють собі незапланований шопінг. Близько половини людей до цього підштовхують знижки чи спеціальні пропозиції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber, яка провела опитування серед українців стосовно того, чи дозволяють вони собі незаплановані покупки.

Три чверті українців роблять незаплановані покупки

Результати опитування показали, що 76% українців дозволяють собі незаплановані покупки. Натомість 11% респондентів намагаються себе обмежувати з початку війни.

На питання “Чи дозволяєте собі незаплановані покупки?” відповіді розподілилися так:

Інколи буває — 58% ;

Так, доволі часто — 18% ;

Ні, всі покупки планую — 13% ;

Раніше дозволяв/-ла, але з початку війни намагаюся себе обмежувати — 11% .

Що підштовхує українців до незапланованого шопінгу

Українці, які дозволяють собі незаплановані покупки, також розповіли, що їх підштовхує до цього. 47% опитаних мотивують знижки чи спеціальні пропозиції. Ще 28% респондентів відповіли, що бачать щось наживо й купують, бо просто захотілося.

Відповіді на питання “Якщо дозволяєте, що підштовхує робити незаплановані покупки?” розподілилися так:

Знижка чи спеціальна пропозиція — 47% ;

Побачив/-ла наживо і просто захотілося — 28% ;

Не помічаю причини, купую просто так — 7% ;

Був поганий настрій / стрес — хотілося себе розрадити — 4% ;

Був класний настрій / успіх — хотілося себе похвалити та відсвяткувати — 3% ;

Реклама в соцмережах — 1% ;

Інше — 10% .

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 20 тисяч користувачів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Нагадаємо, витрати українців зростають другий рік поспіль: 78% громадян почали витрачати більше, ніж торік, тоді як лише 13% вдається економити. При цьому 72% опитаних намагаються планувати свій бюджет.