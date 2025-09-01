Сколько IT-бизнесов открылось и закрылось в Украине: статистика за август

В течение августа в Украине было зарегистрировано 3534 новых IT-субъектов, включая компании и ФЛП. При этом свою деятельность прекратили 2274 субъекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные DOU, полученные из системы YC.Market.

По сравнению с июлем количество новых регистраций несколько уменьшилось (в июле было 3607), но количество закрытий также сократилось (2782 в июле).

В прошлом месяце в Украине в сфере IT было зарегистрировано 3230 новых ФЛП и 304 компании. Традиционно Киев остается лидером по количеству новых регистраций — 774, а за ним следуют Днепропетровская (351), Львовская (345) и Харьковская (266) области.

В августе прекратили свой IT бизнес 2266 ФЛПов и 8 компаний. Наибольшее количество закрытий наблюдалось в:

г. Киев - 504;

Харьковская область - 212;

Днепропетровская область - 202;

Львовская область - 192;

Одесская область - 162;

Киевская область - 144;

Винницкая область - 74;

Черкасская область - 68;

Ивано-Франковская область - 64;

Хмельницкая область - 59.

Данные собирались по КВЭДам 62.0 ("Компьютерное программирование") и 63.0 ("Предоставление информационных услуг"), наиболее распространенным среди IT-специалистов.

Напомним, в июле 2025 года объем IT-экспорта увеличился на 5,5% и составил 555 миллионов долларов. Украинской экономике это принесло на $29 миллионов больше по сравнению с июнем.