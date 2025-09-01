- Категорія
Скільки IT-бізнесів відкрилося і закрилося в Україні: статистика за серпень
Впродовж серпня в Україні було зареєстровано 3534 нових IT-суб'єктів, включно з компаніями та ФОПами. При цьому свою діяльність припинили 2274 суб'єкти.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані DOU, отримані із системи YC.Market.
У порівнянні з липнем, кількість нових реєстрацій дещо зменшилася (у липні було 3607), але кількість закриттів також скоротилася (2782 у липні).
Минулого місяця в Україні у сфері IT було зареєстровано 3230 нових ФОПів та 304 компанії. Традиційно, Київ залишається лідером за кількістю нових реєстрацій — 774, а за ним слідують Дніпропетровська (351), Львівська (345) та Харківська (266) області.
У серпні припинили свою IT бізнес 2266 ФОПів та 8 компаній. Найбільша кількість закриттів спостерігалася у:
- м. Київ — 504;
- Харківська область — 212;
- Дніпропетровська область — 202;
- Львівська область — 192;
- Одеська область — 162;
- Київська область — 144;
- Вінницька область — 74;
- Черкаська область — 68;
- Івано-Франківська область — 64;
- Хмельницька область — 59.
Дані збиралися за КВЕДами 62.0 ("Комп’ютерне програмування") та 63.0 ("Надання інформаційних послуг"), які є найбільш поширеними серед IT-фахівців.
Нагадаємо, у липні 2025 року обсяг IT-експорту збільшився на 5,5% і становив $555 мільйонів. Українській економіці це принесло на $29 мільйонів більше у порівнянні з червнем.