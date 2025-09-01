Скільки IT-бізнесів відкрилося і закрилося в Україні: статистика за серпень

Впродовж серпня в Україні було зареєстровано 3534 нових IT-суб'єктів, включно з компаніями та ФОПами. При цьому свою діяльність припинили 2274 суб'єкти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані DOU, отримані із системи YC.Market.

У порівнянні з липнем, кількість нових реєстрацій дещо зменшилася (у липні було 3607), але кількість закриттів також скоротилася (2782 у липні).

Минулого місяця в Україні у сфері IT було зареєстровано 3230 нових ФОПів та 304 компанії. Традиційно, Київ залишається лідером за кількістю нових реєстрацій — 774, а за ним слідують Дніпропетровська (351), Львівська (345) та Харківська (266) області.

У серпні припинили свою IT бізнес 2266 ФОПів та 8 компаній. Найбільша кількість закриттів спостерігалася у:

м. Київ — 504;

Харківська область — 212;

Дніпропетровська область — 202;

Львівська область — 192;

Одеська область — 162;

Київська область — 144;

Вінницька область — 74;

Черкаська область — 68;

Івано-Франківська область — 64;

Хмельницька область — 59.

Дані збиралися за КВЕДами 62.0 ("Комп’ютерне програмування") та 63.0 ("Надання інформаційних послуг"), які є найбільш поширеними серед IT-фахівців.

Нагадаємо, у липні 2025 року обсяг IT-експорту збільшився на 5,5% і становив $555 мільйонів. Українській економіці це принесло на $29 мільйонів більше у порівнянні з червнем.