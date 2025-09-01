Запланована подія 2

Скільки IT-бізнесів відкрилося і закрилося в Україні: статистика за серпень

дівчина, хлопець, ноутбук, офіс
У серпні в Україні було зареєстровано 3534 IT-суб’єкти. / Freepik

Впродовж серпня в Україні було зареєстровано 3534 нових IT-суб'єктів, включно з компаніями та ФОПами. При цьому свою діяльність припинили 2274 суб'єкти. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані DOU, отримані із системи YC.Market.

У порівнянні з липнем, кількість нових реєстрацій дещо зменшилася (у липні було 3607), але кількість закриттів також скоротилася (2782 у липні).

Минулого місяця в Україні у сфері IT було зареєстровано 3230 нових ФОПів та 304 компанії. Традиційно, Київ залишається лідером за кількістю нових реєстрацій — 774, а за ним слідують Дніпропетровська (351), Львівська (345) та Харківська (266) області.

У серпні припинили свою IT бізнес 2266 ФОПів та 8 компаній. Найбільша кількість закриттів спостерігалася у:

  • м. Київ — 504; 
  • Харківська область — 212; 
  • Дніпропетровська область — 202; 
  • Львівська область — 192; 
  • Одеська область — 162; 
  • Київська область — 144; 
  • Вінницька область — 74; 
  • Черкаська область — 68; 
  • Івано-Франківська область — 64; 
  • Хмельницька область — 59.
Дані збиралися за КВЕДами 62.0 ("Комп’ютерне програмування") та 63.0 ("Надання інформаційних послуг"), які є найбільш поширеними серед IT-фахівців.

Нагадаємо, у липні 2025 року обсяг IT-експорту збільшився на 5,5% і становив $555 мільйонів. Українській економіці це принесло на $29 мільйонів більше у порівнянні з червнем.

Автор:
Тетяна Ковальчук