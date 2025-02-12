Сколько налогов уплатил Uklon за 2024 год?

Украинский райдхеллинг-сервис Uklon уплатил 680 миллионов гривен налогов за 2024 год. В частности, сюда вошел налог на прибыль, НДС, ЕСВ, налог на Google и военный сбор.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что по сравнению с показателями 2023 года объемы уплаты налогов Uklon выросли почти в три раза.

Uklon также поделился общим объемом финансовых взносов и инвестиций в поддержку ВСУ, волонтерских движений, КСО-проектов и благотворительных инициатив.

Сообщается, что компания финансировала потребности Сил обороны, включая закупку FPV-дроны, участвовала в масштабном мега-собрании, поддерживала операционную деятельность волонтерских фондов, реализовала гуманитарные проекты, а также оказывала помощь мобилизованным работникам.

Общий объем финансовой поддержки, включая корпоративные взносы компании и благотворительные взносы учредителей, за 2024 год составил более 105 миллионов гривен.

В настоящее время компания совместно с Фондом Сергея Притулы запустила новый сбор "Подсвети врага" на отслеживающе-наводящие комплексы, которые используются для защиты украинских городов от воздушных атак БПЛА, а именно "шахедами". Цель сбора, который продлится до конца апреля – 30 миллионов гривен, из них 3 миллиона уже перечислил Uklon.

Заметим, Uklon – украинская IT-компания, разработчик одноименного сервиса по вызову автомобилей для пассажирских перевозок и доставки товаров. Представлен в 27 городах страны, а мобильное приложение Uklon загрузило более 12 миллионов пользователей.

Напомним, мобильный оператор " Киевстар " планирует купить сервис такси Uklon и уже получил разрешение от Антимонопольного комитета. Обо всех деталях сделки читайте в материале Delo.ua.