Скільки податків сплатив Uklon за 2024 рік?

Український райдхелінг-сервіс Uklon сплатив 680 мільйонів гривень податків за 2024 рік. Зокрема, сюди увійшов податок на прибуток, ПДВ, ЄСВ, "податок на Google" та військовий збір.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що порівняно з показниками 2023 року, обсяги сплати податків Uklon зросли майже у три рази.

Uklon також поділився загальним обсягом фінансових внесків та інвестицій в підтримку ЗСУ, волонтерських рухів, КСВ-проєктів та благодійних ініціатив.

Повідомляється, що компанія фінансувала потреби Сил оборони, включаючи закупівлю FPV-дрони, брала участь у масштабних мега-зборах, підтримувала операційну діяльність волонтерських фондів, реалізувала гуманітарні проєкти, а також надавала допомогу мобілізованим працівникам.

Загальний обсяг фінансової підтримки, включаючи корпоративні внески компанії та благодійні внески засновників, за 2024 рік склав понад 105 мільйонів гривень.

Наразі компанія спільно з Фондом Сергія Притули запустила новий збір "Підсвіти ворога" на відстежувально-навідні комплекси, які використовуються для захисту українських міст від повітряних атак БПЛА, а саме "шахедами". Мета збору, що триватиме до кінця квітня, – 30 мільйонів гривень, із них 3 мільйони вже перерахував Uklon.

Зауважимо, Uklon – українська IT-компанія, розробник однойменного сервісу з виклику авто для пасажирських перевезень і доставки товарів. Представлений в 27 містах країни, а мобільний застосунок Uklon завантажило більш ніж 12 мільйонів користувачів.

Нагадаємо, мобільний оператор "Київстар" планує купити сервісу таксі Uklon і вже отримав дозвіл від Антимонопольного комітету. Про всі деталі угоди читайте в матеріалі Delo.ua.