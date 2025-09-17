Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,18

--0,06

EUR

48,66

+0,16

Наличный курс:

USD

41,26

41,20

EUR

48,86

48,66

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Славутский "Будфарфор" снова выставили на приватизационный аукцион: какова цена лота

Славутский комбинат "Будфарфор"
Славутский комбинат "Будфарфор". Фото: Рrozorro.Продажи

2 октября на приватизационный аукцион в системе “Рrozorro.Продажи” выставлены единый имущественный комплекс государственного предприятия "Славутский комбинат "Будфарфор" в Хмельницкой области. Объявленная стартовая цена лота составляет 207,66 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда госимущества Украины.

В состав актива входит: 56 единиц недвижимого имущества (кафе, столовая, магазин, склады, музей, производственные помещения), 45 единиц транспортных средств 1987-2002 года (КРАЗы, тракторы, краны, полувагоны, кары, экскаваторы, автомобили) и 1136 единиц оборудования, мебель.

Предприятие производит фарфоровую санитарную керамику. По состоянию на 01 июля 2025 г. кредиторская задолженность "Будфарфора" (в том числе просроченная) составила более 2,48 млн грн.

Комбинат расположен по адресу: Хмельницкая область, город Славута, ул. Казацкая, 122. Регистрация участников аукциона проходит до 1 октября.

Неудачные аукционы

Это уже не первая попытка продать "Славутский комбинат "Будфарфор"" .

Его пытались продать еще в марте 2022 года по цене более 208,58 млн грн, однако покупателей не нашлось.

22 июля 2025 года предприятие снова выставили на торги в системе "Рrozorro. Продажи", но аукцион не состоялся по причине отсутствия участников.

Затем снова объявили новый аукцион, который был отменен 1 августа по той же причине.

Кроме того через "Рrozorro.Продажи" комбинат неоднократно выставлял на аукционы аренды свои помещения.

О "Будфарфор"

"Славутский комбинат "Будфарфор" - это государственное предприятие с полным циклом производства фарфоровой санитарной керамики. Он был зарегистрирован как юридическое лицо в мае 2018 года. Является одним из крупнейших производителей керамической плитки и сантехники в Украине. Здесь производится более 50 наименований продукции (унитазы биде).

Напомним, в системе "Prozorro.Продажи" 5 сентября состоялся новый аукцион по приватизации харьковского государственного предприятия "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь". Стартовая цена лота составляла 5,24 млн грн без НДС, а во время торгов выросла до 209,11 млн грн, то есть почти в 40 раз.

Автор:
Татьяна Ковальчук