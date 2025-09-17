Славутский "Будфарфор" снова выставили на приватизационный аукцион: какова цена лота

2 октября на приватизационный аукцион в системе “Рrozorro.Продажи” выставлены единый имущественный комплекс государственного предприятия "Славутский комбинат "Будфарфор" в Хмельницкой области. Объявленная стартовая цена лота составляет 207,66 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда госимущества Украины.

В состав актива входит: 56 единиц недвижимого имущества (кафе, столовая, магазин, склады, музей, производственные помещения), 45 единиц транспортных средств 1987-2002 года (КРАЗы, тракторы, краны, полувагоны, кары, экскаваторы, автомобили) и 1136 единиц оборудования, мебель.

Предприятие производит фарфоровую санитарную керамику. По состоянию на 01 июля 2025 г. кредиторская задолженность "Будфарфора" (в том числе просроченная) составила более 2,48 млн грн.

Комбинат расположен по адресу: Хмельницкая область, город Славута, ул. Казацкая, 122. Регистрация участников аукциона проходит до 1 октября.

Неудачные аукционы

Это уже не первая попытка продать "Славутский комбинат "Будфарфор"" .

Его пытались продать еще в марте 2022 года по цене более 208,58 млн грн, однако покупателей не нашлось.

22 июля 2025 года предприятие снова выставили на торги в системе "Рrozorro. Продажи", но аукцион не состоялся по причине отсутствия участников.

Затем снова объявили новый аукцион, который был отменен 1 августа по той же причине.

Кроме того через "Рrozorro.Продажи" комбинат неоднократно выставлял на аукционы аренды свои помещения.

О "Будфарфор"

"Славутский комбинат "Будфарфор" - это государственное предприятие с полным циклом производства фарфоровой санитарной керамики. Он был зарегистрирован как юридическое лицо в мае 2018 года. Является одним из крупнейших производителей керамической плитки и сантехники в Украине. Здесь производится более 50 наименований продукции (унитазы биде).

Напомним, в системе "Prozorro.Продажи" 5 сентября состоялся новый аукцион по приватизации харьковского государственного предприятия "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь". Стартовая цена лота составляла 5,24 млн грн без НДС, а во время торгов выросла до 209,11 млн грн, то есть почти в 40 раз.