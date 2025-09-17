Славутський "Будфарфор" знову виставили на приватизаційний аукціон: яка ціна лоту

2 жовтня на приватизаційний аукціон у системі “Рrozorro.Продажі” виставлено єдиний майновий комплекс державного підприємства "Славутський комбінат "Будфарфор" у Хмельницькій області. Оголошена стартова ціна лоту складає 207,66 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонду держмайна України.

До складу активу входить: 56 одиниць нерухомого майна (кафе, їдальня, магазин, склади, музей, виробничі приміщення), 45 одиниць транспортних засобів 1987–2002 року (КРАЗи, трактори, крани, напіввагони, кари, екскаватори, автомобілі) та 1136 одиниць обладнання, меблів, інвентаря тощо.

Підприємство виготовляє фарфорову санітарну кераміку. Станом на 01 липня 2025 кредиторська заборгованість "Будфарфору" (у тому числі прострочена) склала понад 2, 48 млн грн.

Комбінат розташований за адресою: Хмельницька область, місто Славута, вул. Козацька, 122. Реєстрація учасників аукціону триває до 1 жовтня.

Невдалі аукціони

Це вже не перша спроба продати "Славутський комбінат "Будфарфор".

Його намагалися продати ще у березні 2022 року за ціною понад 208,58 млн грн, однак покупців не знайшлося.

22 липня 2025 року підприємство знову виставили на торги у системі "Рrozorro.Продажі", але аукціон не відбувся по причині відсутності учасників.

Потім, знову оголосили новий аукціон, який було скасовано 1 серпня по тій же причині.

Крім того через "Рrozorro.Продажі" комбінат неоднаразово виставляв на аукціони оренди свої приміщення.

Про "Будфарфор"

"Славутський комбінат "Будфарфор" — це державне підприємство з повним циклом виробництва фарфорової санітарної кераміки. Його було зареєстровано як юридичну особу у травні 2018 року. Є одним із найбільших виробників керамічної плитки та сантехніки в Україні. Тут виготовляється понад 50 найменувань продукції (унітази, змивні бачки, умивальники різних типів, біде).

Нагадаємо, у системі "Prozorro.Продажі" 5 вересня відбувся новий аукціон з приватизації харківського державного підприємства "Український науково-технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь". Стартова ціна лоту становила 5,24 млн грн без ПДВ, а під час торгів зросла до 209,11 млн грн, тобто майже в 40 разів.