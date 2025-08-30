Смерть Андрея Парубия во Львове: детали убийства и реакция политиков

Во Львове убит экспредседатель Верховной Рады Андрей Парубий. По факту умышленного убийства начато досудебное расследование, а в городе объявлена спецоперация "Сирена".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора.

Что известно об убийстве Парубия

По предварительным данным, 30 августа неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых он погиб на месте. Нападающий скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена".

По факту умышленного убийства начато досудебное расследование под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

На месте происшествия работают руководство областной прокуратуры, представители Нацполиции и эксперты-криминалисты. Продолжается установление личности нападающего и обстоятельств преступления.

По данным источников Общественного, нападавший, устроивший стрельбу, был одет как курьер службы доставки и передвигался на электровелосипеде. Он подошел к Андрею Парубию и восемь раз в него выстрелил, после чего оставил место преступления. На месте происшествия правоохранители обнаружили семь гильз.

На видео, которое распространили в соцсетях, видно, что неизвестный в темной одежде со шлемом и желтым рюкзаком ждал Андрея Парубия, проследовал за ним и несколько раз выстрелил в спину, после чего скрылся.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что глава МВД Игорь Клименко и генпрокурор Руслан Кравченко уже доложили ему о первых известных обстоятельствах убийства. Детали не разглашаются.

Реакция политиков

На убийство Андрея Парубия во Львове одним из первых отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования семье и близким погибшего и сообщил, что к расследованию и поиску нападающего вовлечены все необходимые силы и средства.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко также выразила соболезнования в связи с трагической гибелью Андрея Парубия.

"Вечная память, Андрей Владимирович. Вы всегда оставались патриотом Украины и внесли большой вклад в становление нашего государства", — написала она.

Свириденко добавила, что это большая потеря для страны и призвала как можно скорее выяснить обстоятельства гибели и наказать виновных.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил сопереживание родным и близким Андрея Парубия, назвав его преданным защитником украинской государственности.

"От имени Верховной Рады Украины выражаю соболезнования родным и близким Андрея. Вечная память", - написал он.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова выразила шок из-за убийства народного депутата и эксспикера Верховной Рады Андрея Парубия.

"Я шокирована и глубоко расстроена убийством Андрея Парубия во Львове. Он был бывшим главой Верховной Рады и борцом за демократию в Украине. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Выражаю соболезнования его семье и друзьям", - заявила она.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил шок и искренние соболезнования близким Андрея Парубия и всей украинской нации после его убийства во Львове.

"Новость о его убийстве во Львове шокирует. Я выражаю искренние соболезнования его близким и всей украинской нации, потерявшей одного из своих лучших сыновей", - подчеркнул он.

Партия "Европейская Солидарность" требует немедленного, прозрачного и профессионального расследования убийства Андрея Парубия. Сопредседатель фракции Ирина Геращенко связывает его смерть с государственной позиции Парубия и называет возможным причастным Российскую Федерацию.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что убийство Андрея Парубия является актом террора врагов, пытающихся посеять страх и сломать волю украинцев к сопротивлению. Буданов назвал Парубия патриотом и бескомпромиссным защитником независимости Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал к единству общества и отметил необходимость быстрого и эффективного расследования преступления.

Мэр Львова Андрей Садовый выразил искренние соболезнования родным и близким Андрея Парубия после его убийства. Он призвал правоохранительные органы оперативно установить виновных и все обстоятельства преступления, а журналистов воздержаться от комментариев до завершения расследования.

Что известно об Андрее Парубии

Андрей Парубий родился 31 января 1971 в Червонограде Львовской области. Окончил исторический факультет Львовского университета имени Ивана Франко и аспирантуру Национального университета "Львовская политехника" по специальности политология и социология.

Политическую деятельность начал в 1990 году, став депутатом Львовского областного совета, а в 1991 году вместе с Олегом Тягнибоком стал соучредителем Социал-национальной партии Украины, которая впоследствии трансформировалась в ВО "Свобода". В 1994-1998 годах он был депутатом Львовского городского совета и возглавлял депутатскую группу. В 1996-1999 годах возглавлял Общество содействия Вооруженным силам и Военно-Морским Силам Украины "Патриот Украины", а в 1999-2005 годах руководил Львовской областной ячейкой СНПУ.

Парубий неоднократно избирался в Верховную Раду Украины : в 1998 году – по списку блока "Меньше слов", в 2007 – от блока "Наша Украина – Народная Самооборона", в 2012 – от "Батькивщины", в 2014 – от "Народного фронта", а в 2 вошел в Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Он активно приобщался к событиям Революции Достоинства, возглавлял Самооборону Майдана и занимал должность коменданта Майдана, а в 2014 году стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны. В 2016 году его избрали председателем Верховной Рады Украины.

В течение своей карьеры Парубий был членом многочисленных парламентских комитетов, в частности, по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, и активно занимался благотворительными инициативами в поддержку украинских добровольцев.

У Андрея Парубия остались жена и дочь.