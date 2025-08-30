Смерть Андрія Парубія у Львові: деталі вбивства та реакція політиків

У Львові вбито ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. За фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування, а в місті оголошено спецоперацію “Сирена”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора.

Що відомо про вбивство Парубія

За попередніми даними, 30 серпня невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у політика, у результаті яких він загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена".

За фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури (ч. 1 ст. 115 КК України).

На місці події працюють керівництво обласної прокуратури, представники Нацполіції та експерти-криміналісти. Триває встановлення особи нападника та обставин злочину.

За даними джерел Суспільного, нападник, який вчинив стрілянину, був одягнений як кур’єр служби доставки та пересувався на електровелосипеді. Він підійшов до Андрія Парубія та вісім разів у нього вистрілив, після чого залишив місце злочину. На місці події правоохоронці знайшли сім гільз.

На відео, яке поширили у соцмережах, видно, що невідомий у темному одязі з шоломом та жовтим рюкзаком чекав на Андрія Парубія, пройшов за ним і кілька разів вистрілив у спину, після чого втік.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що голова МВС Ігор Клименко та генпрокурор Руслан Кравченко вже доповіли йому про перші відомі обставини вбивства. Деталі не розголошуються.

Реакція політиків

На вбивство Андрія Парубія у Львові одним із перших відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття родині та близьким загиблого й повідомив, що до розслідування та пошуку нападника залучені всі необхідні сили та засоби.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко також висловила співчуття у зв’язку з трагічною загибеллю Андрія Парубія.

"Вічна памʼять, Андрію Володимировичу. Ви завжди залишалися патріотом України і зробили великий внесок у становлення нашої держави", — написала вона.

Свириденко додала, що це велика втрата для країни та закликала якомога швидше з’ясувати обставини загибелі і покарати винних.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив співпереживання рідним та близьким Андрія Парубія, назвавши його відданим захисником української державності.

"Від імені Верховної Ради України висловлюю співчуття рідним і близьким Андрія. Вічна пам’ять", - написав він.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова висловила шок через вбивство народного депутата та ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія.

"Я шокована і глибоко засмучена вбивством Андрія Парубія у Львові. Він був колишнім головою Верховної Ради та борцем за демократію в Україні. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Висловлюю співчуття його родині та друзям", - заявила вона.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив шок і щирі співчуття близьким Андрія Парубія та всій українській нації після його вбивства у Львові.

"Новина про його вбивство у Львові шокує. Я висловлюю щирі співчуття його близьким та всій українській нації, яка втратила одного зі своїх найкращих синів", - підкреслив він.

Партія "Європейська Солідарність" вимагає негайного, прозорого та професійного розслідування вбивства Андрія Парубія. Співголова фракції Ірина Геращенко пов’язує його смерть із державницькою позицією Парубія та називає можливим причетним Російську Федерацію.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що вбивство Андрія Парубія є актом терору ворогів, які намагаються посіяти страх і зламати волю українців до спротиву. Буданов назвав Парубія патріотом і безкомпромісним захисником незалежності України.

Мер Києва Віталій Кличко закликав до єдності суспільства та наголосив на необхідності швидкого і ефективного розслідування злочину.

Мер Львова Андрій Садовий висловив щирі співчуття рідним і близьким Андрія Парубія після його вбивства. Він закликав правоохоронні органи оперативно встановити винних та всі обставини злочину, а журналістів — утриматися від коментарів до завершення розслідування.

Що відомо про Андрія Парубія

Андрій Парубій народився 31 січня 1971 року в Червонограді Львівської області. Він закінчив історичний факультет Львівського університету імені Івана Франка та аспірантуру Національного університету "Львівська політехніка" за спеціальністю політологія та соціологія.

Політичну діяльність розпочав у 1990 році, ставши депутатом Львівської обласної ради, а в 1991 році разом з Олегом Тягнибоком став співзасновником Соціал-національної партії України, яка згодом трансформувалася у ВО "Свобода". У 1994–1998 роках він був депутатом Львівської міської ради та очолював депутатську групу. У 1996–1999 роках очолював Товариство сприяння Збройним силам та Військово-Морським Силам України "Патріот України", а у 1999–2005 роках керував Львівським обласним осередком СНПУ.

Парубій неодноразово обирався до Верховної Ради України: у 1998 році – за списком блоку "Менше слів", у 2007 – від блоку "Наша Україна – Народна Самооборона", у 2012 – від "Батьківщини", у 2014 – від "Народного фронту", а у 2019 – від "Європейської Солідарності", де він увійшов до Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Він активно долучався до подій Революції Гідності, очолював Самооборону Майдану та обіймав посаду коменданта Майдану, а у 2014 році став секретарем Ради національної безпеки та оборони. У 2016 році його обрали головою Верховної Ради України.

Протягом своєї кар’єри Парубій був членом численних парламентських комітетів, зокрема з питань національної безпеки, оборони та розвідки, та активно займався благодійними ініціативами на підтримку українських добровольців.

У Андрія Парубія залишилися дружина та дочка.