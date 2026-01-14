- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Шмигаль представил стратегию работы Министерства энергетики: три приоритета
Украина продолжает изнурительную битву за свет и тепло. Россия каждый день атакует энергетическую инфраструктуру, чтобы спровоцировать гуманитарную катастрофу. В настоящее время важно максимально быстро пройти острую фазу кризиса, ускорив принятие решений и распределение ресурсов.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил новый министр энергетики, первый вице-премьер-министр Денис Шмигаль.
Для достижения этой цели глава ведомства определил три стратегических приоритета своей работы.
1. Восстановление
Первоочередная задача – "реанимация" поврежденной генерации, подстанций и сетей, которая включает:
- восстановление генерации, подстанций, распределительных сетей формирование резерва мощностей и оборудования;
- создание на прифронтовых территориях так называемых "энергетических батальонов, укомплектованных специалистами, техникой и надежной защитой;
- внедрение доплат энергетикам и ремонтным бригадам;
- восстановление газодобычи, восстановление поврежденных газораспределительных станций и газопроводов, резервные схемы газоснабжения для критических потребителей, повышение надежности газохранилищ;
- привлечение еще большей энергетической помощи и финансирования;
- помощь тем городам и общинам, которые сами не способны вытянуть эти задачи.
2. Устойчивость
Энергетика сегодня — это второй фронт, требующий надежного прикрытия. Для достижения этой цели Шмигаль предлагает следующие шаги:
- расширение проекта по установлению РЭБ и систем ПВО с участием энергетических предприятий;
- продолжение строительства защиты для энергетических объектов;
- развитие децентрализованной генерации.
3. Модернизация
Кризис должен стать толчком для развития и полной интеграции в Европу. Министр считает, что для этого нужно внедрить:
- разработку новых месторождений Инвестиции. Государственно-частное партнерство;
- запустить цифровое приложение "Единая платежка" для улучшения услуг, информирования и обратной связи;
- завершить интеграцию в европейское энергетическое пространство;
- провести модернизацию линий электропередач на границе с ЕС;
- увеличить трансформаторные мощности;
- осуществить развитие новых интерконнекторов.
Напомним, сегодня, 14 января, Верховная Рада Украины со второй попытки поддержала назначение Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики и первого вице-премьер-министра. Накануне парламенту не хватило голосов для принятия решения.