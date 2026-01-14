Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,32

--0,20

Наличный курс:

USD

43,30

43,15

EUR

50,75

50,46

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Шмигаль представил стратегию работы Министерства энергетики: три приоритета

Денис Шмигаль
14 января Денис Шмигаль назначен на должность министра энергетики. / Верховная Рада

Украина продолжает изнурительную битву за свет и тепло. Россия каждый день атакует энергетическую инфраструктуру, чтобы спровоцировать гуманитарную катастрофу. В настоящее время важно максимально быстро пройти острую фазу кризиса, ускорив принятие решений и распределение ресурсов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил новый министр энергетики, первый вице-премьер-министр Денис Шмигаль.

Для достижения этой цели глава ведомства определил три стратегических приоритета своей работы.

1. Восстановление

Первоочередная задача – "реанимация" поврежденной генерации, подстанций и сетей, которая включает:

  • восстановление генерации, подстанций, распределительных сетей формирование резерва мощностей и оборудования;
  • создание на прифронтовых территориях так называемых "энергетических батальонов, укомплектованных специалистами, техникой и надежной защитой;
  • внедрение доплат энергетикам и ремонтным бригадам;
  • восстановление газодобычи, восстановление поврежденных газораспределительных станций и газопроводов, резервные схемы газоснабжения для критических потребителей, повышение надежности газохранилищ;
  • привлечение еще большей энергетической помощи и финансирования;
  • помощь тем городам и общинам, которые сами не способны вытянуть эти задачи.

2. Устойчивость

Энергетика сегодня — это второй фронт, требующий надежного прикрытия. Для достижения этой цели Шмигаль предлагает следующие шаги:

  • расширение проекта по установлению РЭБ и систем ПВО с участием энергетических предприятий;
  • продолжение строительства защиты для энергетических объектов;
  • развитие децентрализованной генерации.

3. Модернизация

Кризис должен стать толчком для развития и полной интеграции в Европу. Министр считает, что для этого нужно внедрить:

  • разработку новых месторождений Инвестиции. Государственно-частное партнерство;
  • запустить цифровое приложение "Единая платежка" для улучшения услуг, информирования и обратной связи;
  • завершить интеграцию в европейское энергетическое пространство;
  • провести модернизацию линий электропередач на границе с ЕС;
  • увеличить трансформаторные мощности;
  • осуществить развитие новых интерконнекторов.

Напомним, сегодня, 14 января, Верховная Рада Украины со второй попытки поддержала назначение Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики и первого вице-премьер-министра. Накануне парламенту не хватило голосов для принятия решения.

Автор:
Татьяна Ковальчук