Шмигаль представил стратегию работы Министерства энергетики: три приоритета

Украина продолжает изнурительную битву за свет и тепло. Россия каждый день атакует энергетическую инфраструктуру, чтобы спровоцировать гуманитарную катастрофу. В настоящее время важно максимально быстро пройти острую фазу кризиса, ускорив принятие решений и распределение ресурсов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил новый министр энергетики, первый вице-премьер-министр Денис Шмигаль.

Для достижения этой цели глава ведомства определил три стратегических приоритета своей работы.

1. Восстановление

Первоочередная задача – "реанимация" поврежденной генерации, подстанций и сетей, которая включает:

восстановление генерации, подстанций, распределительных сетей формирование резерва мощностей и оборудования;

создание на прифронтовых территориях так называемых "энергетических батальонов, укомплектованных специалистами, техникой и надежной защитой;

внедрение доплат энергетикам и ремонтным бригадам;

восстановление газодобычи, восстановление поврежденных газораспределительных станций и газопроводов, резервные схемы газоснабжения для критических потребителей, повышение надежности газохранилищ;

привлечение еще большей энергетической помощи и финансирования;

помощь тем городам и общинам, которые сами не способны вытянуть эти задачи.

2. Устойчивость

Энергетика сегодня — это второй фронт, требующий надежного прикрытия. Для достижения этой цели Шмигаль предлагает следующие шаги:

расширение проекта по установлению РЭБ и систем ПВО с участием энергетических предприятий;

продолжение строительства защиты для энергетических объектов;

развитие децентрализованной генерации.

3. Модернизация

Кризис должен стать толчком для развития и полной интеграции в Европу. Министр считает, что для этого нужно внедрить:

разработку новых месторождений Инвестиции. Государственно-частное партнерство;

запустить цифровое приложение "Единая платежка" для улучшения услуг, информирования и обратной связи;

завершить интеграцию в европейское энергетическое пространство;

провести модернизацию линий электропередач на границе с ЕС;

увеличить трансформаторные мощности;

осуществить развитие новых интерконнекторов.

Напомним, сегодня, 14 января, Верховная Рада Украины со второй попытки поддержала назначение Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики и первого вице-премьер-министра. Накануне парламенту не хватило голосов для принятия решения.