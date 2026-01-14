Запланована подія 2

Шмигаль представив стратегію роботи Міністерства енергетики: три пріоритети

Денис Шмигаль
14 січня Денис Шмигаль призначений на посаду міністра енергетики. / Верховна Рада

Україна продовжує виснажливу битву за світло і тепло. Росія щодня атакує енергетичну інфраструктуру, щоб спровокувати гуманітарну катастрофу. Наразі важливо максимально швидко пройти гостру фазу кризи, прискоривши ухвалення рішень та розподіл ресурсів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив новий міністр енергетики, перший віцепрем’єр- міністр Денис Шмигаль.

Для досягнення цієї мети очільник відомства визначив три стратегічні пріоритети своєї роботи.

1. Відновлення

Першочергове завдання — "реанімація" пошкодженої генерації, підстанцій та мереж, яка включає:

  • відновлення генерації, підстанцій, розподільчих мереж. Формування резерву потужностей та обладнання; 
  • створення на прифронтових територіях так званих "енергетичні батальйонів, укомплектованих фахівцями, технікою та надійним захистом; 
  • впровадження доплат енергетикам і ремонтним бригадам; 
  • відновлення газовидобутку, відбудова пошкоджених газорозподільних станцій та газопроводів, резервні схеми газопостачання для критичних споживачів, підвищення надійності газосховищ; 
  • залучення ще більше енергетичної допомоги та фінансування; 
  • допомогу тим містам і громадам, які самі не здатні витягнути ці завдання.

2. Стійкість

Енергетика сьогодні — це другий фронт, який потребує надійного прикриття. Для досягнення цієї мети Шмигаль пропонує наступні кроки:

  • розширення проєкту зі встановлення РЕБ та систем ППО за участі енергетичних підприємств; 
  • продовження будівництва захисту для енергетичних об’єктів; 
  • розбудова децентралізованої генерації.

3. Модернізація

Криза має стати поштовхом до розвитку та повної інтеграції в Європу. Міністр вважає, що для цього потрібно впровадити:

  • розробку нових родовищ. Інвестиції. Державно-приватне партнерство; 
  • запустити цифровий додаток "Єдина платіжка" для покращення послуг, інформування та зворотного звʼязку; 
  • завершити інтеграцію до європейського енергетичного простору; 
  • провести модернізацію ліній електропередач на кордоні з ЄС; 
  • збільшити трансформаторні потужності; 
  • здійснити розбудову нових інтерконекторів.

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, Верховна Рада України з другої спроби підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики та першого віцепрем’єр-міністра. Напередодні парламенту не вистачило голосів для ухвалення відповідного рішення.

Автор:
Тетяна Ковальчук