Смолинская шахта снова с электричеством — угроза затопления ликвидирована

6 июня в Кировоградской области возобновлено электроснабжение Смолинской уранодобывающей шахты государственного предприятия "ВостокГОК", которую накануне затопило в результате аварийной остановки насосов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение на главу Независимого профсоюза горняков Украины, народного депутата Михаила Волынца.

Сообщается, что на шахте уже откачана вода из водосборников, выработки проветриваются, критические повреждения оборудования предварительно не зафиксированы. Рабочие готовятся восстановить добычу руды.

Волынец отметил место происшествия выехали первый заместитель министра энергетики и госсекретарь Минэнерго, а новоназначенного и.о. гендиректора ВостокГОК Василия Скрипника вызвали в Киев.

Кроме того, утром 6 июня возобновлено электроснабжение еще одного важного предприятия — Каменского завода "Цирконий" на Днепропетровщине, который также оказался под угрозой остановки из-за энергетических долгов.

По словам Скрипника, благодаря многоэтапным переговорам удалось обеспечить подачу электроэнергии на оба объекта. Он отметил, что шахты возвращаются в производственные процессы, также планируется запуск гидрометаллургического завода, пишет "Общественное".

Однако причина ситуации остается нерешенной: общий долг предприятия перед поставщиком электроэнергии — государственной компанией "Укринтерэнерго" — составляет 1,754 млрд грн. Из-за этой задолженности 4 июня в 13:00 объекты "ВостокГОК" были отключены от электросетей. Снабжение на Смолинскую шахту возобновили только на следующий день в 15:00.

Руководитель шахты Павел Артемьев сообщил, что через сутки без электричества шахта оказалась на грани аварии: водосборники были заполнены, вода уже подходила к электроподстанциям. По его словам, ситуация могла привести к катастрофическим последствиям, однако после возобновления питания удалось оперативно запустить насосы.

Экологические последствия затопления урановых шахт

Вместе с промышленными рисками инцидент также обратил внимание на возможные экологические последствия затопления урановых шахт. Кандидат экологических наук Ольга Гелевера объясняет, что такая ситуация может повлечь загрязнение воды радионуклидами (торием, радием, радоном) и остатками химикатов, которые используются при выщелачивании урана, в частности серной кислотой.

Ученая отметила, что наибольшую опасность представляет попадание загрязнений в колодцы, скважины и подземные воды, питающие реки и другие поверхностные водоемы. По ее словам, в таком случае вода может оказаться непригодной для потребления и использования в сельском хозяйстве, а токсичные вещества будут накапливаться в почвах, рыбе и живых организмах.

Гелевера подчеркивает, что недопущение затопления шахт – это критический вопрос экологической безопасности. Она предостерегает: внутреннее облучение радионуклидов может приводить к онкозаболеваниям, а контакты с серной кислотой — к поражению желудочно-кишечного тракта.

Напомним, Смолинская шахта не производит добычу руды с февраля 2023 года и находится в режиме ожидания. Несмотря на это, она нуждается в постоянной поддержке инфраструктуры, в частности работы водоотливов, чтобы избежать необратимых последствий для окружающей среды и людей.