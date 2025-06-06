Смолінська шахта знову з електрикою — загрозу затоплення ліквідовано

6 червня на Кіровоградщині відновлено електропостачання Смолінської урановидобувної шахти державного підприємства "СхідГЗК", яку напередодні затопило внаслідок аварійної зупинки насосів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомленням на голову Незалежної профспілки гірників України, народного депутата Михайла Волинця.

Повідомляється, що на шахті вже відкачано воду з водозбірників, виробки провітрюються, критичних ушкоджень обладнання попередньо не зафіксовано. Робітники готуються відновити видобуток руди.

Волинець зазначив на місце події виїхали перший заступник міністра енергетики й держсекретар Міненерго, а новопризначеного в.о. гендиректора СхідГЗК Василя Скрипніка викликали до Києва.

Крім того, вранці 6 червня відновлено електропостачання ще одного важливого підприємства — Кам’янського заводу "Цирконій" на Дніпропетровщині, який також опинився під загрозою зупинки через енергетичні борги.

За словами Скрипніка, завдяки багатоетапним перемовинам вдалося забезпечити подачу електроенергії на обидва об’єкти. Він зазначив, що шахти повертаються до виробничих процесів, також планується запуск гідрометалургійного заводу, пише "Суспільне".

Проте причина ситуації залишається невирішеною: загальний борг підприємства перед постачальником електроенергії — державною компанією "Укрінтеренерго" — наразі становить 1,754 млрд грн. Через цю заборгованість 4 червня о 13:00 об’єкти "СхідГЗК" було відключено від електромереж. Постачання на Смолінську шахту відновили лише наступного дня о 15:00.

Керівник шахти Павло Артем’єв повідомив, що за добу без електрики шахта опинилася на межі аварії: водозбірники були заповнені, вода вже підходила до електропідстанцій. За його словами, ситуація могла призвести до катастрофічних наслідків, однак після відновлення живлення вдалося оперативно запустити насоси.

Екологічні наслідки затоплення уранових шахт

Разом із промисловими ризиками інцидент також привернув увагу до можливих екологічних наслідків затоплення уранових шахт. Кандидатка екологічних наук Ольга Гелевера пояснює, що така ситуація може спричинити забруднення води радіонуклідами (торієм, радієм, радоном) та залишками хімікатів, які використовуються під час вилуговування урану, зокрема сірчаною кислотою.

Науковиця зазначила, що найбільшу небезпеку становить потрапляння забруднень у колодязі, свердловини та підземні води, які живлять річки й інші поверхневі водойми. За її словами, в такому випадку вода може стати непридатною для споживання і використання у сільському господарстві, а токсичні речовини накопичуватимуться в ґрунтах, рибі та живих організмах.

Гелевера підкреслює, що недопущення затоплення шахт — це критичне питання екологічної безпеки. Вона застерігає: внутрішнє опромінення від радіонуклідів може призводити до онкозахворювань, а контакти із сірчаною кислотою — до ураження шлунково-кишкового тракту.

Нагадаємо, Смолінська шахта не здійснює видобуток руди з лютого 2023 року і перебуває у режимі очікування. Незважаючи на це, вона потребує постійної підтримки інфраструктури — зокрема роботи водовідливів — аби уникнути незворотних наслідків для довкілля та людей.