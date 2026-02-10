Снижение торговых надбавок до 10% может привести к ухудшению доступности лекарств – ЕБА

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) не поддерживает предложение правительства оптимизировать ценообразование на лекарственные средства и медицинские изделия, подлежащие реимбурсации, путем установления предельных торговых надбавок до 10%.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении ЕБА.

Основные замечания бизнеса

Компании-члены ассоциации не поддерживают указанное предложение, изложенное в проекте постановления Министерства здравоохранения Украины о внесении изменений в постановление КМУ № 955, и направили соответствующее письмо в ведомство. Основные замечания бизнеса касаются следующих факторов:

отсутствие обоснования — в проекте постановления не приведены расчеты, подтверждающие целесообразность снижения наценки, и не проанализирована структура расходов аптек;

экономические факторы – предложенное регулирование не учитывает уровень инфляции, роста стоимости электроэнергии, логистики, аренды помещений и фонда оплаты труда;

операционная стабильность — уменьшение надбавок может отрицательно сказаться на жизнеспособности аптечных сетей и их способности восстанавливать учреждения, поврежденные во время боевых действий.

Последствия и предложения

По мнению экспертов Комитета розничной торговли Ассоциации, принятие решения в текущем виде может негативно отразиться на стабильности операционной деятельности аптечных заведений.

"По убеждению бизнеса, справедливые цены на лекарства можно обеспечить другими путями, например, дерегуляцией и снижением уровня налогов, что позволит иметь возможность возобновлять деятельность пострадавших от боевых действий аптечных заведений, а также обеспечением конкурентных условий, что будет иметь положительный эффект снижения цен на лекарства", — отметили в ЕБА.

Европейская Бизнес Ассоциация заявила о готовности к диалогу с представителями правительства для обсуждения данного вопроса и поиска сбалансированного решения.

Ранее сообщалось, что в странский бизнес призывает к антикризисным изменениям в регуляторных процедурах, в частности, по процедурам подтверждения соответствия условий производства (GMP), чтобы предотвратить перебои в поставке лекарственных средств.