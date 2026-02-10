Запланована подія 2

Зниження торговельних надбавок до 10% може призвести до погіршення доступності ліків – ЄБА

провізор, аптека, ліки
ЄБА виступила проти зниження торговельних надбавок на ліки. / Freepik

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) не підтримує пропозицію уряду оптимізувати ціноутворення на лікарські засоби та медичні вироби, що підлягають реімбурсації, шляхом встановлення граничних торговельних надбавок до 10%.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у заяві ЄБА.

Основні зауваження бізнесу

Компанії-члени асоціації не підтримують зазначену пропозицію, викладену у проєкті постанови Міністерства охорони здоров’я України про внесення змін до постанови КМУ № 955 та направили відповідний лист до відомства. Основні зауваження бізнесу стосуються наступних факторів:

  • відсутність обґрунтування — у проєкті постанови не наведено розрахунків, які б підтверджували доцільність зниження націнки, та не проаналізовано структуру витрат аптек; 
  • економічні чинники — запропоноване регулювання не враховує рівень інфляції, зростання вартості електроенергії, логістики, оренди приміщень та фонду оплати праці; 
  • операційна стабільність — зменшення надбавок може негативно вплинути на життєздатність аптечних мереж та їхню спроможність відновлювати заклади, пошкоджені під час бойових дій.

Наслідки та пропозиції

На думку експертів Комітету роздрібної торгівлі Асоціації, ухвалення рішення у поточному вигляді може негативно вплинути на стабільність операційної діяльності аптечних закладів.

"На переконання бізнесу, справедливі ціни на ліки можна забезпечити іншими шляхами, наприклад, дерегуляцією та зниженням рівня податків, що дозволить мати можливість відновлювати діяльність аптечних закладів, що постраждали від бойових дій, а також забезпеченням конкурентних умов, що матиме позитивний ефект зниження цін на ліки", — зазначили в ЄБА.

Європейська Бізнес Асоціація заявила про готовність до діалогу з представниками уряду для обговорення зазначеного питання та пошуку збалансованого рішення.

Раніше повідомлялося, що український бізнес закликає до антикризових змін у регуляторних процедурах, зокрема щодо процедур підтвердження відповідності умов виробництва (GMP), щоб запобігти перебоям у постачанні лікарських засобів.

Автор:
Тетяна Ковальчук