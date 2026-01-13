Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Социальная налоговая льгота: сколько можно сэкономить семьям с детьми

деньги
Какая налоговая социальная льгота 2026 года для семей с детьми / Depositphotos

Родители, которые содержат двух и более детей младше 18 лет, могут воспользоваться налоговой социальной льготой и уменьшить уплату налога на доходы физических лиц.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Налоговой службы.

Налоговая экономия для семей с детьми

Право на налоговую социальную льготу имеют работники, удерживающие двух и более детей в возрасте до 18 лет и получающие зарплату от одного работодателя.

В 2026 году льгота применяется для дохода, не превышающего 4660 грн на одного ребенка - эта сумма рассчитана на основе прожиточного минимума для трудоспособного лица (3328 грн * 1,4 и округлено до ближайших 10 грн). Предельный доход для применения льготы растет пропорционально количеству детей: например, двое детей – до 9320 грн, трое – до 13980 грн и так далее.

Эта норма позволяет семьям снизить сумму налога на доходы физических лиц и частично облегчить финансовую нагрузку.

Сколько можно сэкономить?

В 2026 году налоговая социальная льгота составляет 1664 грн на одного ребенка, что равняется 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица (3328 грн * 50%).

Для семей с двумя детьми льгота будет составлять 3328 грн, с тремя – 4992 грн и более. Сумма льготы вычитается из зарплаты перед налогообложением, что позволяет уплатить меньший налог на доходы физических лиц.

Чтобы воспользоваться льготой, работнику необходимо подать заявление работодателю и предоставить документы, подтверждающие наличие детей.

Справка:

Налоговая социальная льгота – реальная поддержка для семей с детьми, которая помогает уменьшить налоговую нагрузку.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине изменился размер совокупного дохода семьи, дающий право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Автор:
Ольга Опенько