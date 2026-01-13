Соціальна податкова пільга: скільки можна зекономити сім’ям із дітьми

Батьки, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років, можуть скористатися податковою соціальною пільгою та зменшити сплату податку на доходи фізичних осіб.

про це інформує пресцентр Податкової служби.

Податкова економія для сімей з дітьми

Право на податкову соціальну пільгу мають працівники, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років і отримують зарплату від одного роботодавця.

У 2026 році пільга застосовується для доходу, що не перевищує 4660 грн на одну дитину — ця сума розрахована на основі прожиткового мінімуму для працездатної особи (3328 грн * 1,4 та округлено до найближчих 10 грн). Граничний дохід для застосування пільги зростає пропорційно кількості дітей: наприклад, двоє дітей - до 9320 грн, троє - до 13 980 грн і так далі.

Ця норма дозволяє сім’ям зменшити суму податку на доходи фізичних осіб і частково полегшити фінансове навантаження.

Скільки можна зекономити?

У 2026 році податкова соціальна пільга становить 1664 грн на одну дитину, що дорівнює 50 % прожиткового мінімуму для працездатної особи (3328 грн * 50 %).

Для сімей із двома дітьми пільга становитиме 3328 грн, із трьома - 4992 грн і більше. Сума пільги віднімається від зарплати перед оподаткуванням, що дозволяє сплатити менший податок на доходи фізичних осіб.

Щоб скористатися пільгою, працівнику необхідно подати заяву роботодавцю та надати документи, які підтверджують наявність дітей.

Податкова соціальна пільга – це реальна підтримка для сімей з дітьми, яка допомагає зменшити податкове навантаження.

