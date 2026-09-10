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Соглашение на 1 миллиард евро: Porsche окончательно простилась с Bugatti

Bugatti
Porsche продала долю в Bugatti за 1 миллиард евро / Depositphotos

Немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche получит около 1 миллиарда евро (1,16 миллиарда долларов) от продаж своей доли в предприятии, которому принадлежит бренд суперкаров Bugatti. Такой шаг является частью масштабной стратегии компании, направленной на сокращение издержек и реструктуризацию бизнеса.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на Bloomberg .

Продажа позволила компании существенно улучшить финансовые прогнозы. Теперь Porsche ожидает рентабельность чистого денежного потока в автомобильном секторе на уровне до 7,5% в этом году вместо ранее прогнозируемых 5%.

При этом 250 миллионов евро из привлеченных средств будут направлены на финансирование пенсионных обязательств.

Причины продаж и детали сделки

Семьи Порше и Пиех, контролирующие Volkswagen AG, оптимизируют портфель производителя культового 911 из-за слабого спроса на роскошные электромобили и падение продаж в Китае. Саму продажу консорциума во главе с HOF Capital анонсировали еще в апреле.

С 2021 года бренд Bugatti функционировал как совместное предприятие Bugatti Rimac, где Porsche принадлежало 45%, а хорватской Rimac Group – 55%. По условиям нового соглашения немецкий автогигант полностью вышел из капитала Bugatti Rimac и продал свои 20,6% акций в Rimac Group.

Инвесторы положительно восприняли новость, повысив акции Porsche во Франкфурте на 0,6%.

Реструктуризация автоконцерна Volkswagen

Бренд Bugatti долгое время оставался самым маленьким и дорогим подразделением Volkswagen с продажами около 80 машин в год. Из-за отсутствия синергии с массовым производством VW отделил люксовый бутик в 2021 году.

В настоящее время концерн Volkswagen также ищет пути сокращения издержек и изучает возможность продажи других активов, в частности, производителя мотоциклов Ducati.

Аналитики Bloomberg Intelligence отмечают, что следующими шагами могут стать выход на биржу компании Lamborghini с потенциальной оценкой в 25 миллиардов евро, а также продажа части доли в производителе грузовиков Traton SE на сумму около 2,4 миллиарда евро.

Напомним, ранее Porsche заявила о сокращении рабочих мест после падения прибыли на 91%. Чистая прибыль компании за 2025 год обвалилась до 310 миллионов евро, что заставило менеджмент перейти к жесткой экономии и пересмотру инвестиционных приоритетов.

Автор:
Татьяна Бессараб

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