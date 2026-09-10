Угода на 1 мільярд євро: Porsche остаточно попрощалася з Bugatti

Німецький виробник спортивних автомобілів Porsche отримає близько 1 мільярда євро (1,16 мільярда доларів) від продажу своєї частки в підприємстві, якому належить бренд суперкарів Bugatti. Такий крок є частиною масштабної стратегії компанії, спрямованої на скорочення витрат та реструктуризацію бізнесу.

Про це пише Dilo з посиланням на Bloomberg.

Продаж дозволив компанії суттєво покращити фінансові прогнози. Тепер Porsche очікує рентабельність чистого грошового потоку в автомобільному секторі на рівні до 7,5% цього року замість раніше прогнозованих 5%.

При цьому 250 мільйонів євро із залучених коштів спрямують на фінансування пенсійних зобов'язань.

Причини продажу та деталі угоди

Сім'ї Порше та Пієх, які контролюють Volkswagen AG, оптимізують портфель виробника культового 911 через слабкий попит на розкішні електромобілі й падіння продажів у Китаї. Сам продаж консорціуму на чолі з HOF Capital анонсували ще у квітні.

З 2021 року бренд Bugatti функціонував як спільне підприємство Bugatti Rimac, де Porsche належало 45%, а хорватській Rimac Group — 55%. За умовами нової угоди, німецький автогігант повністю вийшов із капіталу Bugatti Rimac та продав свої 20,6% акцій у Rimac Group.

Інвестори позитивно сприйняли новину, підвищивши акції Porsche у Франкфурті на 0,6%.

Реструктуризація автоконцерну Volkswagen

Бренд Bugatti тривалий час залишався найменшим і найдорожчим підрозділом Volkswagen із продажами близько 80 машин на рік. Через відсутність синергії з масовим виробництвом VW відокремив люксовий бутік у 2021 році.

Нині концерн Volkswagen також шукає шляхи скорочення витрат і вивчає можливість продажу інших активів, зокрема виробника мотоциклів Ducati.

Аналітики Bloomberg Intelligence зазначають, що наступними кроками можуть стати вихід на біржу компанії Lamborghini із потенційною оцінкою у 25 мільярдів євро, а також продаж частини частки у виробнику вантажівок Traton SE на суму близько 2,4 мільярда євро.

Нагадаємо, ранішеPorsche заявила про скорочення робочих місць після падіння прибутку на 91%. Чистий прибуток компанії за 2025 рік обвалився до 310 мільйонів євро, що змусило менеджмент перейти до жорсткої економії та перегляду інвестиційних пріоритетів.