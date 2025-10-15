Соглашение на $40 млрд: BlackRock и Nvidia покупают Aligned Data Centers для строительства ИИ-инфраструктуры

Группа инвесторов во главе с BlackRock и Nvidia приобретет компанию Aligned Data Centers в Macquarie Asset Management. Заявленная сумма сделки составляет 40 млрд долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Соглашение является первой инвестицией для нового инвестиционного консорциума под названием Партнерство по инфраструктуре искусственного интеллекта (AIP). Она стала очередной в ряде мегаугодий, основная цель которых – обеспечение критически важных вычислительных мощностей.

К примеру, только за последние недели OpenAI (разработчик ChatGPT) объявил о контрактах на мощность около 26 гигаватт, что теоретически могло бы питать 20 миллионов домохозяйств США.

Для финансирования подобных проектов создан консорциум AIP, стремящийся привлечь $30 миллиардов собственного капитала с потенциалом роста до $100 миллиардов (включая долговое финансирование).

Приобретение Aligned Data Centers является первой инвестицией AIP и должно завершиться в первой половине 2026 года.

Об Aligned Data Centers

Aligned Data Centers специализируется на проектировании, строительстве и эксплуатации центров обработки данных для гиперскейлеров, необлачных и корпоративных клиентов.

Портфолио компании включает в себя 50 кампусов в США и Латинской Америке. Операционная и плановая мощность Aligned составляет более 5 гигаватт. Штаб-квартира Aligned останется в Далласе, штат Техас, а управлять компанией будет генеральный директор Эндрю Шаап.

В начале года Aligned Data Centers получила более $12 млрд инвестиций в виде акционерного капитала и долга от Macquarie Asset Management и других инвесторов. Компания имеет 50 кампусов и 78 дата-центров в США и Южной Америке и активно расширяет свою сеть.

О BlackRock

BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, побил собственный рекорд по объему активов в управлении и во вторник отчитался о более высокой прибыли за третий квартал — на фоне ралли на мировых рынках и серии сделок, поднявших комиссионные доходы.

Активы под управлением BlackRock выросли до $13,46 трлн за завершившийся 30 сентября квартал против $11,48 трлн год назад. Долгосрочные чистые притоки составили около $171 млрд, в первую очередь благодаря силе бизнеса биржевых фондов (ETF) — ключевому драйверу органического роста компании.

Растущий спрос на инфраструктуру ИИ

Приобретение Aligned является частью ряда "мегаугод", отражающих огромную потребность в вычислительных мощностях.

Разработчик ChatGPT OpenAI недавно объявил о сделках на общую сумму около 26 гигаватт вычислительной мощности. Капиталоемкий проект расширения инфраструктуры ИИ привлек сотни миллиардов долларов инвестиций.

Примечательно, что Nvidia, являющаяся одним из ключевых инвесторов AIP, также доминирует на рынке графических процессоров, являющихся основой для ИИ-инфраструктуры, что дополнительно подчеркивает ее центральную роль в технологической гонке.

BlackRock совместно с технологической компанией Microsoft планируют запустить инвестиционный фонд на сумму более 30 миллиардов долларов для развития инфраструктуры искусственного интеллекта.