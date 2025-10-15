Угода на $40 млрд: BlackRock і Nvidia купують Aligned Data Centers для будівництва ШІ-інфраструктури

Група інвесторів на чолі з BlackRock та Nvidia придбає компанію Aligned Data Centers у Macquarie Asset Management. Заявлена сума угоди складає 40 мільярдів доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Угода є першою інвестицією для новоствореного інвестиційного консорціуму під назвою Партнерство з інфраструктури штучного інтелекту (AIP). Вона стала черговою в низці мегаугод, основна мета яких — забезпечення критично важливих обчислювальних потужностей.

Наприклад, лише за останні тижні OpenAI (розробник ChatGPT) оголосив про контракти на потужність близько 26 гігават, що теоретично могло б живити 20 мільйонів домогосподарств США.

Для фінансування подібних проєктів створено консорціум AIP, який прагне залучити $30 мільярдів власного капіталу з потенціалом зростання до $100 мільярдів (включаючи боргове фінансування).

Придбання Aligned Data Centers є першою інвестицією AIP і має завершитися в першій половині 2026 року.

Про Aligned Data Centers

Aligned Data Centers спеціалізується на проєктуванні, будівництві та експлуатації центрів обробки даних для гіперскейлерів, неохмарних та корпоративних клієнтів.

Портфоліо компанії включає 50 кампусів у США та Латинській Америці. Операційна та планова потужність Aligned становить понад 5 гігават. Штаб-квартира Aligned залишиться в Далласі, штат Техас, а керуватиме компанією генеральний директор Ендрю Шаап.

На початку року Aligned Data Centers отримала понад $12 млрд інвестицій у вигляді акціонерного капіталу та боргу від Macquarie Asset Management та інших інвесторів. Компанія має 50 кампусів і 78 дата-центрів у США та Південній Америці та активно розширює свою мережу.

Про BlackRock

BlackRock, найбільший у світі керуючий активами, побив власний рекорд за обсягом активів під управлінням і у вівторок відзвітував про вищий прибуток за третій квартал — на тлі ралі на світових ринках і серії угод, що підняли комісійні доходи.

Активи під управлінням BlackRock зросли до $13,46 трлн за квартал, що завершився 30 вересня, проти $11,48 трлн рік тому. Довгострокові чисті притоки становили близько $171 млрд, насамперед завдяки силі бізнесу біржових фондів (ETF) — ключового драйвера органічного зростання компанії.

Зростаючий попит на інфраструктуру ШІ

Придбання Aligned є частиною низки «мегаугод», що відображають величезну потребу в обчислювальних потужностях.

Розробник ChatGPT OpenAI нещодавно оголосив про угоди на загальну суму близько 26 гігават обчислювальної потужності.. Капіталомісткий проєкт розширення інфраструктури ШІ залучив сотні мільярдів доларів інвестицій.. За оцінками Morgan Stanley, великі хмарні компанії (включаючи Amazon, Meta та Microsoft) планують витратити до $400 мільярдів на інфраструктуру ШІ цього року.

Примітно, що Nvidia, яка є одним із ключових інвесторів AIP, також домінує на ринку графічних процесорів, які є основою для ШІ-інфраструктури, що додатково підкреслює її центральну роль у технологічній гонці.

Нагадаємо, BlackRock спільно з технологічною компанією Microsoft планують запустити інвестиційний фонд на суму понад 30 мільярдів доларів для розвитку інфраструктури штучного інтелекту.