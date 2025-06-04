Создатели "Ходячих мертвецов" и "Безумцев" заключили прорывное соглашение с ИИ-компанией Runway

Hollywood+AI = новая реальность. AMC Networks – один из самых известных игроков мирового телевидения – официально объединился с технологическим стартапом Runway, стремительно захватывающим позиции на рынке генеративного ИИ. Соглашение открывает новую эру для индустрии: от маркетинга до визуализации сериалов еще до начала съемок – теперь с участием искусственного интеллекта. Об этом пишет Delo.ua, ссылаясь на The Hollywood Reporter.

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Продюсер сериалов "Сумасшедшие" (Mad Men) и "Ходячие мертвецы" (The Walking Dead) стал первым игроком среди кабельных сетей, который официально заключил в партнерство с перспективной ИИ- компанией Runway. AMC планирует использовать технологии нью-йоркской компании для создания маркетинговых изображений и визуализации проектов еще до начала съемок. "Это естественный переход для любой медиакомпании – им следует серьезно задуматься, что значит ИИ для их деятельности, – объяснил соучредитель Runway Кристобаль Валенсуэла. – Это важнейшая разработка их жизни – момент "все либо ничего".

AMC Networks владеет такими платформами, как AMC, BBC America, Shudder, Acorn TV и AMC+, и именно она подарила мировые знаковые сериалы на пике телевидения, как "Безумцы" , "Ходячие мертвецы" и "Во все тяжкие" (Breaking Bad) . Но с уменьшением популярности кабельного ТВ и сложной конкуренцией в стриминге компания переживает непростые времена. За последний квартал ее прибыль сократилась почти вдвое – до $63 млн. Это заставляет AMC искать способы создавать контент подешевле, не жертвуя качеством.

Несмотря на это, стриминговые сервисы компании имеют более 10 миллионов подписчиков, а такие популярные шоу, как Dark Winds, новые проекты франшизы The Walking Dead и сериалы во Вселенной Энн Райс остаются коммерчески привлекательными – если контролировать расходы.

ИИ-изображения для производства помогут шоураннерам понять, что работает, а что нет – без необходимости дорогостоящей съемки или создания материала с нуля. Это своеобразная недорогая модель методом проб и ошибок.

Маркетинговые изображения в отличие от производственных будут непосредственно показаны зрителям. Это позволит компании создавать большое количество рекламного материала без затрат на физические фотосъемки – хотя реакция аудитории и индустрии на такие изображения пока неизвестна. Сейчас не планируется использовать ИИ-контент непосредственно в шоу.

"Исследуя трансформационный потенциал ИИ в нашей деятельности, мы видим мощные возможности как в маркетинге, так и в творческом процессе, – отметила Стефани Митчко, исполнительный вице-президент AMC по глобальным медиаоперациям и технологиям. – Наша цель – использовать все доступные инструменты, чтобы помочь творческим партнерам реализовать истории, которые они стремятся рассказать" .

Многих руководителей студий привлекают возможности новейших ИИ- моделей, в частности, недавно представленной Gen-4 от Runway, способной создавать видео почти неразличимого качества по сравнению со съемками в реальной жизни. Соглашения с Runway уже заключили Lionsgate, Edgelrd (общий проект Гармони Корина), а Джеймс Кэмерон сотрудничает с Meta над инновационными инициативами, включающими ИИ и смешанную реальность.

Многие студии экспериментируют с моделями Runway, OpenAI, Stability AI, Luma Dream Machine и т.д., но из-за чувствительности темы и профсоюзных вопросов в Голливуде не афишируют это публично. Runway же, напротив, постепенно формирует пул партнеров, готовых выступать открыто, даже если это в основном средние или нишевые игроки.

В попытке популяризировать свои инструменты и сферу синтетических медиа Runway проведет в четверг AI Film Festival в Линкольн-центре в Нью-Йорке, где покажут короткометражки, созданные с помощью ИИ. Через неделю подобное мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе в театре Broad Stage.