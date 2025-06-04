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Создатели "Ходячих мертвецов" и "Безумцев" заключили прорывное соглашение с ИИ-компанией Runway

Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.
Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.

Hollywood+AI = новая реальность. AMC Networks – один из самых известных игроков мирового телевидения – официально объединился с технологическим стартапом Runway, стремительно захватывающим позиции на рынке генеративного ИИ. Соглашение открывает новую эру для индустрии: от маркетинга до визуализации сериалов еще до начала съемок – теперь с участием искусственного интеллекта. Об этом пишет Delo.ua, ссылаясь на The Hollywood Reporter.

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Продюсер сериалов "Сумасшедшие" (Mad Men) и "Ходячие мертвецы" (The Walking Dead) стал первым игроком среди кабельных сетей, который официально заключил в партнерство с перспективной ИИ- компанией Runway. AMC планирует использовать технологии нью-йоркской компании для создания маркетинговых изображений и визуализации проектов еще до начала съемок. "Это естественный переход для любой медиакомпании – им следует серьезно задуматься, что значит ИИ для их деятельности, – объяснил соучредитель Runway Кристобаль Валенсуэла. – Это важнейшая разработка их жизни – момент "все либо ничего".

AMC Networks владеет такими платформами, как AMC, BBC America, Shudder, Acorn TV и AMC+, и именно она подарила мировые знаковые сериалы на пике телевидения, как "Безумцы" , "Ходячие мертвецы" и "Во все тяжкие" (Breaking Bad) Но с уменьшением популярности кабельного ТВ и сложной конкуренцией в стриминге компания переживает непростые времена. За последний квартал ее прибыль сократилась почти вдвое – до $63 млн. Это заставляет AMC искать способы создавать контент подешевле, не жертвуя качеством.

Несмотря на это, стриминговые сервисы компании имеют более 10 миллионов подписчиков, а такие популярные шоу, как Dark Winds, новые проекты франшизы The Walking Dead и сериалы во Вселенной Энн Райс остаются коммерчески привлекательными – если контролировать расходы.

ИИ-изображения для производства помогут шоураннерам понять, что работает, а что нет – без необходимости дорогостоящей съемки или создания материала с нуля. Это своеобразная недорогая модель методом проб и ошибок.

Маркетинговые изображения в отличие от производственных будут непосредственно показаны зрителям. Это позволит компании создавать большое количество рекламного материала без затрат на физические фотосъемки – хотя реакция аудитории и индустрии на такие изображения пока неизвестна. Сейчас не планируется использовать ИИ-контент непосредственно в шоу.

"Исследуя трансформационный потенциал ИИ в нашей деятельности, мы видим мощные возможности как в маркетинге, так и в творческом процессе, – отметила Стефани Митчко, исполнительный вице-президент AMC по глобальным медиаоперациям и технологиям. – Наша цель – использовать все доступные инструменты, чтобы помочь творческим партнерам реализовать истории, которые они стремятся рассказать" .

Многих руководителей студий привлекают возможности новейших ИИ- моделей, в частности, недавно представленной Gen-4 от Runway, способной создавать видео почти неразличимого качества по сравнению со съемками в реальной жизни. Соглашения с Runway уже заключили Lionsgate, Edgelrd (общий проект Гармони Корина), а Джеймс Кэмерон сотрудничает с Meta над инновационными инициативами, включающими ИИ и смешанную реальность.

Многие студии экспериментируют с моделями Runway, OpenAI, Stability AI, Luma Dream Machine и т.д., но из-за чувствительности темы и профсоюзных вопросов в Голливуде не афишируют это публично. Runway же, напротив, постепенно формирует пул партнеров, готовых выступать открыто, даже если это в основном средние или нишевые игроки.

В попытке популяризировать свои инструменты и сферу синтетических медиа Runway проведет в четверг AI Film Festival в Линкольн-центре в Нью-Йорке, где покажут короткометражки, созданные с помощью ИИ. Через неделю подобное мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе в театре Broad Stage.

Автор:
Кейт Щеглова