Творці "Ходячих мерців" та "Божевільних" уклали проривну угоду з ШІ-компанією Runway

Hollywood + AI = нова реальність. AMC Networks – один із найвідоміших гравців світового телебачення – офіційно об’єднався з технологічним стартапом Runway, який стрімко захоплює позиції на ринку генеративного ШІ. Угода відкриває нову еру для індустрії: від маркетингу до візуалізації серіалів ще до початку зйомок – тепер за участі штучного інтелекту. Про це пише Delo.ua, посилаючись на The Hollywood Reporter.

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Продюсер серіалів "Божевільні" (Mad Men) та "Ходячі мерці" (The Walking Dead) став першим гравцем серед кабельних мереж, який офіційно уклав партнерство з перспективною ШІ-компанією Runway. AMC планує використовувати технології нью-йоркської компанії для створення маркетингових зображень та візуалізації проєктів ще до початку зйомок. "Це природний перехід для будь-якої медіакомпанії – їм слід серйозно задуматися, що означає ШІ для їхньої діяльності, – пояснив співзасновник Runway Крістобаль Валенсуела. – Це найважливіша технологія їхнього життя – момент "усе або нічого".

AMC Networks володіє такими платформами, як AMC, BBC America, Shudder, Acorn TV та AMC+, і саме вона подарувала світові знакові серіали на піку телебачення, як-от "Божевільні", "Ходячі мерці" і "Пуститися берега" (Breaking Bad). Але зі зменшенням популярності кабельного ТБ і складною конкуренцією у стримінгу, компанія переживає непрості часи. За останній квартал її прибуток скоротився майже вдвічі – до $63 млн. Це змушує AMC шукати способи створювати контент дешевше, не жертвуючи якістю.

Попри це, стримінгові сервіси компанії мають понад 10 мільйонів підписників, а такі популярні шоу, як Dark Winds, нові проєкти франшизи The Walking Dead і серіали у Всесвіті Енн Райс, залишаються комерційно привабливими – якщо контролювати витрати.

ШІ-зображення для виробництва допоможуть шоураннерам зрозуміти, що працює, а що ні – без необхідності дорогої зйомки або створення матеріалу з нуля. Це своєрідна недорога модель методом проб і помилок.

Маркетингові зображення, на відміну від виробничих, будуть безпосередньо показані глядачам. Це дозволить компанії створювати велику кількість рекламного матеріалу без витрат на фізичні фотозйомки – хоча реакція аудиторії та індустрії на такі зображення поки що невідома. Зараз не планується використовувати ШІ-контент безпосередньо в шоу.

"Досліджуючи трансформаційний потенціал ШІ у нашій діяльності, ми бачимо потужні можливості як у маркетингу, так і у творчому процесі, – зазначила Стефані Мітчко, виконавча віцепрезидентка AMC з глобальних медіаоперацій і технологій. – Наша мета – використовувати всі доступні інструменти, щоб допомогти творчим партнерам реалізувати історії, які вони прагнуть розповісти".

Багатьох очільників студій приваблюють можливості новітніх ШІ-моделей, зокрема нещодавно представленої Gen-4 від Runway, здатної створювати відео майже нерозрізненої якості у порівнянні зі зйомками в реальному житті. Угоди з Runway вже уклали Lionsgate, Edgelrd (спільний проєкт Гармоні Коріна), а Джеймс Кемерон співпрацює з Meta над інноваційними ініціативами, що включають ШІ та змішану реальність.

Багато студій експериментують із моделями від Runway, OpenAI, Stability AI, Luma Dream Machine тощо, але через чутливість теми та профспілкові питання в Голлівуді не афішують це публічно. Runway ж, навпаки, поступово формує пул партнерів, готових виступати відкрито, навіть якщо це здебільшого середні або нішеві гравці.

У спробі популяризувати свої інструменти та сферу синтетичних медіа, Runway проведе в четвер AI Film Festival у Лінкольн-центрі в Нью-Йорку, де покажуть короткометражки, створені за допомогою ШІ. Через тиждень подібний захід пройде в Лос-Анджелесі в театрі Broad Stage.