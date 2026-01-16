Списание налогов более чем на 641 млн грн: бывшему топ-чиновнику Генпрокуратуры сообщено о подозрении

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-заместителю начальника департамента Генпрокуратуры, который помог одному из руководителей Государственной фискальной службы злоупотребить служебным положением. В результате их действий государство понесло миллионные убытки: бюджет недополучил более 641 млн гривен налогов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, предприятие обратилось в ГФС с жалобой на решение о взыскании налогов. Первый заместитель председателя ГФС, в обязанности которого входило подписание решений по результатам рассмотрения жалоб, в интересах предприятия и при пособничестве подозреваемого не подписал готовый проект соответствующего решения в установленный срок.

В последний день срока рассмотрения жалобы прокурор истребовал все материалы проверки жалобщика, что позволило топ-чиновнику фискального органа не принимать решения из-за отсутствия документов.

Как следствие, жалоба была автоматически удовлетворена, а бюджет упустил возможность взыскать налоги и штрафные санкции на сумму более 641 млн грн.

Действия экспослужащего ГПУ квалифицированы по части 5 статьи 27 и части 2 статьи 364 УК Украины (пособничество в злоупотреблении властью). Как отметили в САП, бывшему чиновнику ГФС было доложено о подозрении в феврале 2025 года. Относительно него ВАКС уже вынес обвинительный приговор.

