Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,39

+0,27

EUR

50,44

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,50

43,40

EUR

50,75

50,58

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Списання податків на понад 641 млн грн: колишньому топпосадовцю Генпрокуратури повідомлено про підозру

НАБУ
НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому топпосадовцю Генпрокуратури. / НАБУ

НАБУ і САП повідомили про підозру ексзаступнику начальника департаменту Генпрокуратури, який допоміг одному з керівників Державної фіскальної служби зловжити службовим становищем. Внаслідок їх дій держава зазнала мільйонних збитків: бюджет недоотримав понад 641 млн гривень податків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, суб’єкт господарювання звернувся до ДФС зі скаргою на рішення про стягнення податків. Перший заступник голови ДФС, до обов’язків якого входило підписання рішень за результатами розгляду скарг, в інтересах суб’єкта господарювання та за пособництва підозрюваного не підписав готовий проєкт відповідного рішення у встановлений термін.

В останній день строку розгляду скарги прокурор витребував усі матеріали перевірки скаржника, що  дозволило топ-чиновнику фіскального органу не приймати рішення через відсутність документів.

Як наслідок, скарга була автоматично задоволена, а бюджет втратив можливість стягнути податки та штрафні санкції на суму понад 641 млн грн.

Дії експосадовця ГПУ кваліфіковані за частиною 5 статті 27 та частиною 2 статті 364 КК України (пособництво у зловживанні владою). Як зазначили в САП, колишньому посадовцю ДФС було повідомлено про підозру в лютому 2025 року. Стосовно нього ВАКС вже ухвалив обвинувальний вирок.

Нагадаємо, НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі, що стосується розкрадання понад 392 мільйонів гривень державних коштів.

Автор:
Тетяна Ковальчук