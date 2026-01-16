Списання податків на понад 641 млн грн: колишньому топпосадовцю Генпрокуратури повідомлено про підозру

НАБУ і САП повідомили про підозру ексзаступнику начальника департаменту Генпрокуратури, який допоміг одному з керівників Державної фіскальної служби зловжити службовим становищем. Внаслідок їх дій держава зазнала мільйонних збитків: бюджет недоотримав понад 641 млн гривень податків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, суб’єкт господарювання звернувся до ДФС зі скаргою на рішення про стягнення податків. Перший заступник голови ДФС, до обов’язків якого входило підписання рішень за результатами розгляду скарг, в інтересах суб’єкта господарювання та за пособництва підозрюваного не підписав готовий проєкт відповідного рішення у встановлений термін.

В останній день строку розгляду скарги прокурор витребував усі матеріали перевірки скаржника, що дозволило топ-чиновнику фіскального органу не приймати рішення через відсутність документів.

Як наслідок, скарга була автоматично задоволена, а бюджет втратив можливість стягнути податки та штрафні санкції на суму понад 641 млн грн.

Дії експосадовця ГПУ кваліфіковані за частиною 5 статті 27 та частиною 2 статті 364 КК України (пособництво у зловживанні владою). Як зазначили в САП, колишньому посадовцю ДФС було повідомлено про підозру в лютому 2025 року. Стосовно нього ВАКС вже ухвалив обвинувальний вирок.

Нагадаємо, НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі, що стосується розкрадання понад 392 мільйонів гривень державних коштів.