Спрос на доллары падает: в апреле украинцы купили в три раза меньше валюты

Украинцы стали гораздо более сдержанно покупать иностранную валюту. Хотя спрос все еще превышает предложение, в апреле "чистая" покупка валюты населением сократилась почти втрое по сравнению с мартом. Главным фактором стало существенное снижение интереса к доллару и евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальную статистику Национального банка.

В апреле 2026 года объемы покупки валюты гражданами превысили объемы ее продаж на 0,37 млрд долларов. Для сравнения: в марте этот разрыв составил 0,97 млрд. долларов, а в апреле прошлого года – 0,19 млрд. долларов.

В прошлом месяце украинцы существенно сократили закупку наличных денег. Общий объем покупки упал на 598,8 млн долларов по отношению к марту, составив 1,79 млрд долларов. В то же время объемы продаж наличной валюты остались почти неизменными, продемонстрировав небольшой рост до 1,42 млрд долларов.

  • доллар: украинцы приобрели наличные доллары на 1,22 млрд, что на 325,8 млн меньше, чем в марте. Продажа также несколько просела – на 19,9 млн долларов, до уровня 1,05 млрд;
  • евро: покупка европейской валюты снизилась на 278 млн долларов – до 507,3 млн. Продажа евро, напротив, продемонстрировала небольшой рост на 10,6 млн долларов, достигнув 314 млн. долларов.

В безналичном секторе также наблюдалось охлаждение рынка. В апреле клиенты банков уменьшили объемы покупки безналичной валюты на 802,2 млн долларов – до 9,72 млрд. Продажа также пошла на убыль – минус 391 млн долларов.

Активность на межбанковском рынке тоже снизилась: объемы операций между финучреждениями упали почти на 1 млрд долларов по сравнению с мартом, составив 7,28 млрд. долларов.

Несмотря на апрельское замедление, в годовом исчислении рынок остается значительно активнее, чем в прошлом. По сравнению с апрелем 2025 года покупка безналичной валюты клиентами выросла на 1,28 млрд. долларов, а продажа – на 267,6 млн. долларов.

В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.

Автор:
Марк Любаров