Попит на долари падає: у квітні українці купили втричі менше валюти

Українці почали значно стриманіше купувати іноземну валюту. Хоча попит все ще перевищує пропозицію, у квітні "чиста" купівля валюти населенням скоротилася майже втричі порівняно з березнем. Головним чинником стало суттєве зниження інтересу до долара та євро.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на офіційну статистику Національного банку України.

У квітні 2026 року обсяги купівлі валюти громадянами перевищили обсяги її продажу на 0,37 млрд доларів. Для порівняння: у березні цей розрив становив 0,97 млрд доларів, а у квітні минулого року – 0,19 млрд доларів.

Минулого місяця українці суттєво скоротили закупівлю готівки. Загальний обсяг купівлі впав на 598,8 млн доларів відносно березня, склавши 1,79 млрд доларів. Водночас обсяги продажу готівкової валюти залишилися майже незмінними, продемонструвавши невелике зростання до 1,42 млрд доларів:

долар: українці придбали готівкових доларів на 1,22 млрд, що на 325,8 млн менше, ніж у березні. Продаж також дещо просів – на 19,9 млн доларів, до рівня 1,05 млрд;

євро: купівля європейської валюти знизилась на 278 млн доларів – до 507,3 млн. Продаж євро, навпаки, продемонстрував невеликий ріст на 10,6 млн доларів, сягнувши 314 млн.

У безготівковому секторі також спостерігалося охолодження ринку. У квітні клієнти банків зменшили обсяги купівлі безготівкової валюти на 802,2 млн доларів – до 9,72 млрд. Продаж також пішов на спад – мінус 391 млн доларів.

Активність на міжбанківському ринку теж знизилась: обсяги операцій між фінустановами впали майже на 1 млрд доларів порівняно з березнем, склавши 7,28 млрд.

Попри квітневе сповільнення, у річному вимірі ринок залишається значно активнішим, ніж торік. Порівняно з квітнем 2025 року купівля безготівкової валюти клієнтами зросла на 1,28 млрд доларів, а продаж – на 267,6 млн доларів.

У травні 2026 року валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак ця стабільність матиме керований характер. Експерти не очікують різких курсових коливань, проте наголошують: гривня залишатиметься під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, а ключову роль у стримуванні волатильності відіграватиме Національний банк.