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Спрос на MNP упал на 15%: украинцы в апреле меньше переносили мобильные номера на другие операторы

мобильный
Украинцы стали меньше переходить на другие операторы / Depositphotos

За шесть лет функционирования услуги переноса мобильных номеров на другие операторы MNP (Mobile Number Portability) в Украине более миллиона абонентов сменили оператора, не меняя номер телефона. Только в апреле этого года эту возможность использовали более 27 тысяч человек.

Об этом свидетельствует статистика Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в области электронных коммуникаций (НКЭК).

По данным НКЭК, спрос на услугу MNP ежегодно растет. Если в 2022 году перенесли номер 71 тысяча абонентов, то в 2024-м это количество выросло в пять раз — более 340 тысяч. Однако количество абонентов, воспользовавшихся услугой MNP в апреле этого года, уменьшилось на 15% по сравнению с мартом, когда их было более 32 тысяч.

Лидером по количеству принятых номеров в апреле снова стал lifecell: к нему перешли 16169 абонентов.

В общей сложности с января по апрель 2025 года около 70% MNP-абонентов сделали свой выбор в пользу этого оператора.

Фото 2 — Спрос на MNP упал на 15%: украинцы в апреле меньше переносили мобильные номера на другие операторы

Как перенести номер

Украинцы могут изменить оператора, сохраняя свой номер двумя способами:

  • через онлайн-заявку на сайте оператора;  
  • в фирменных магазинах оператора .

Процедура переноса не влияет на сервисы, привязанные к номеру, например банковские карты или соцсети, а сам процесс занимает всего три шага:

  1. Подача заявки на перенос номера.
  2. Заключение договора и получение новой SIM-карты.
  3. Использование услуг нового оператора со своим старым номером.

Недавно в Украине был зафиксирован миллионный перенос мобильного номера в рамках услуги MNP.

Автор:
Татьяна Бессараб