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В Украине стало меньше мобильных SIM-карт — отчет регулятора
В 2024 году общий объем доходов от услуг связи в Украине достиг 154,4 млрд грн., причем 68,5 млрд грн. из этой суммы приходится на услуги мобильной связи, что демонстрирует рост на 11,1% по сравнению с предыдущим годом. Количество SIM-карт мобильной связи в Украине уменьшилось на 3%.
Об этом говорится в отчете Национальной комиссии, осуществляющем государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК).
Основные показатели мобильной связи, стационарного интернета и почтовых услуг
- доходы от предоставления услуг фиксированной голосовой связи – 3,75 млрд грн (что на 12,5% больше по сравнению с 2023 годом),
- доходы от предоставления услуг фиксированного Интернета – 22,7 млрд грн (что на 6,5% больше по сравнению с 2023 годом),
- доходы от предоставления услуг почтовой связи – 44,9 млрд грн (что на 35,2% больше по сравнению с 2023 годом).
По состоянию на конец 2024 года в Украине насчитывалось 48,8 миллиона SIM-карт мобильной связи, что на 3% меньше, чем годом ранее. В то же время количество SIM-карт, с которых осуществлялся доступ в Интернет, достигло 36,2 миллиона единиц.
Кроме того, указывается, что капитальные инвестиции в сферу электронных коммуникаций в 2024 году составили 25,1 млрд грн (что на 32,7% больше по сравнению с 2023 годом).
Также сообщается, что оптоволоконные сети снабжают интернетом 16 871 населенный пункт в Украине.
Напомним, что после повышения тарифов на мобильную связь у ключевых операторов мобильной связи началась массовая миграция абонентов. В частности, более полумиллиона украинцев перенесли мобильные номера в lifecell. Работа услуги смены мобильного оператора с сохранением номера MNP даже была остановлена на 6 часов из-за резкого роста нагрузки.