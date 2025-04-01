В Україні стало менше мобільних SIM-карт – звіт регулятора

У 2024 році загальний обсяг доходів від послуг зв'язку в Україні досяг 154,4 млрд грн, причому 68,5 млрд грн з цієї суми припадає на послуги мобільного зв'язку, що демонструє зростання на 11,1% порівняно з попереднім роком. Кількість SIM-карток мобільного зв'язку в Україні зменшилася на 3%.

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Про це йдеться у звіті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК).

Основні показники мобільного звʼязку, стаціонарного інтернету та поштових послуг

доходи від надання послуг фіксованого голосового зв’язку – 3,75 млрд грн(що на 12,5% більше у порівнянні із 2023 роком),

– 3,75 млрд грн(що на 12,5% більше у порівнянні із 2023 роком), доходи від надання послуг фіксованого Інтернету – 22,7 млрд грн (що на 6,5% більше у порівнянні із 2023 роком),

– 22,7 млрд грн (що на 6,5% більше у порівнянні із 2023 роком), доходи від надання послуг поштового зв’язку – 44,9 млрд грн (що на 35,2% більше у порівнянні із 2023 роком).

Станом на кінець 2024 року в Україні налічувалося 48,8 мільйона SIM-карток мобільного зв'язку, що на 3% менше, ніж роком раніше. Водночас кількість SIM-карток, з яких здійснювався доступ до Інтернету, досягла 36,2 мільйона одиниць.

Крім того, вказується, що капітальні інвестиції у сферу електронних комунікацій у 2024 році склали 25,1 млрд грн, (що на 32,7% більше у порівнянні із 2023 роком).

Також повідомляється, що оптоволоконні мережі забезпечують інтернетом 16 871 населений пункт в Україні.

Нагадаємо, після підвищення тарифів на мобільний зв'язок у ключових операторів мобільного зв'язку почалась масова міграція абонентів. Зокрема, понад пів мільйона українців перенесли мобільні номери до lifecell. Роботу послуги зміни мобільного оператора зі збереженням номера MNP навіть було зупинено на 6 годин через різке зростання навантаження.