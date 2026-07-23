Спрос на страхование авто увеличился на 100-200% на фоне обстрелов украинских

На фоне ужесточения российских атак в Украине растет спрос на страхование автомобилей от военных рисков. Страховщики фиксируют резкий рост спроса на военное КАСКО и увеличение страховых выплат. Об этом рассказали Delo.ua

Как растет спрос на военное КАСКО

Украинцы стали чаще страховать автомобили от обстрелов и войны, что подтверждает спрос на военное КАСКО за первую половину 2026 года. Например, компания “ИНГО” за январь-июнь 2026 года получила за такие страховки 71,8 млн грн. Это в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году, ведь тогда компания собрала 19,7 млн грн. Количество застрахованных от обстрелов машин у них тоже увеличилось в 2,6 раза и достигло 7300.

Похожая ситуация и в "Арсенал Страховании". За первые пять месяцев этого года продажи военного КАСКО выросли на 76%, а общее количество застрахованных автомобилей приблизилось к 10 тысячам. В компании рассказали, что среди всего имущества люди чаще всего страхуют от войны автомобили.

Вместе со спросом растут и суммы, которые страховщики платят за поврежденные ракетами и дронами авто. Причин две: стало больше обстрелов, а ремонт и запчасти значительно подорожали. К примеру, компания “ИНГО” только за шесть месяцев 2026 года выплатила людям 20,7 млн грн, тогда как в прошлом году за это же время она выплатила только 1,6 млн грн – рост в 13 раз.

Компания ARX за первые пять месяцев текущего года выплатила 21 млн грн за более сотни поврежденных авто. Больше всего обращений от водителей было в мае-июле. А в "Арсенал Страхование" с начала полномасштабного вторжения возместила ущерб более чем в 200 случаях на общую сумму более 46 млн грн. Самая большая выплата на рынке составила 2 млн грн – именно столько получил владелец полностью уничтоженного в Днепре BMW X7.

Почему страхование авто набирает популярность

Последние месяцы запомнились украинским регулярными воздушными атаками. По данным Воздушных сил ВСУ, за май враг выпустил 8351 ракету и дрон, хотя в апреле их было около 6700. Наша ПВО перехватила 7588 целей, то есть 91%. В июне интенсивность российских атак немного упала – зафиксировали около 6000 дронов и ракет, что на 28% меньше, чем в мае. ПВО перехватило почти 5 300 целей.

Хотя количество оружия уменьшилось, атаки остались масштабными: враг комбинировал дроны, крылатые и баллистические ракеты. Поскольку во время массированных обстрелов россияне целят преимущественно по крупным городам, именно там больше разрушений частной собственности и наибольшие объемы выплат по страховым полисам.

Как действуют программы страхования

Сегодня условия военного КАСКО у большинства страховых компаний схожи. Да, большинство страховых компаний устанавливают одинаковые тарифы для водителей независимо от места жительства. Для владельцев авто из Харькова, Днепра или Львова стоимость полиса не отличается. В то же время, почти все программы имеют географические ограничения: покрытие не распространяется на населенные пункты, расположенные ближе чем за 50 км до линии фронта или границы с РФ. Средняя цена годовой защиты сегодня колеблется от 0,8 до 2% от стоимости автомобиля.

В СК "ИНГО" если вы покупаете здесь обычное КАСКО, военный риск будет стоить от 1,08% стоимости авто в год. Для отдельного полиса тариф стартует от 1,5%. Застраховать можно легковые машины до 12 лет и стоимостью до 6 млн гривен, но максимальная выплата ограничена в 3 млн. Однако у ИНГО есть ограничения: полис не действует в населенных пунктах, расположенных ближе чем за 50 километров до границы с РФ или линии фронта.

Зато в компании Арсенал Страхование действует программа Патронус. Базовый годовой тариф которой – 1,99% стоимости авто. Полис можно оформить и на полгода за 1,49% или на три месяца за 0,99%. Машину ограждают на полную рыночную стоимость.

Также страховая сумма не уменьшается после выплат: сколько бы прилетов ни было, лимит каждый раз восстанавливается. Часть ущерба, которую владелец покрывает сам, составляет 5% при ремонте, который производят на проверенных СТО, и 10% в случае полного уничтожения авто.

А у страховой компании ARX годовая цена программы "Железный купол" колеблется от 0,8% до 2% от стоимости машины, а срок можно выбрать на 3, 6 или 12 месяцев. Франшиза (часть, которую владелец покрывает сам) здесь единственная – 10% на любое повреждение.

Программа принимает авто всех возрастов и покрывает сопутствующие проблемы, даже если обломки повредили авто из-за обвала соседнего здания.

Напомним, что в текущем месяце Кабинет министров упростил условия участия бизнеса в программе страхования от военных рисков. Теперь страховые компании могут заключать такие договоры без необходимости подтверждать, что застрахованное имущество используется именно в основной хозяйственной деятельности предприятия.