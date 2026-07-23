Попит на страхування авто збільшився на 100-200% на фоні обстрілів українських

На тлі посилення російських атак в Україні зростає попит на страхування автомобілів від воєнних ризиків. Страховики фіксують різке зростання попиту на воєнне КАСКО та збільшення страхових виплат. Про це розповіли Delo.ua

Наскільки зростає попит на воєнне КАСКО

Українці стали частіше страхувати авто від обстрілів та війни, що підтверджує попит на воєнне КАСКО за першу половину 2026 року. Наприклад компанія “ІНГО” за січень-червень 2026 року отримала за такі страховки 71,8 млн грн. Це в 3,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року, адже тоді компанія зібрала 19,7 млн грн. Кількість застрахованих від обстрілів машин у них теж збільшилась у 2,6 рази і сягнула 7300.

Схожа ситуація і в “Арсенал Страхуванні”. За перші п’ять місяців цього року продажі воєнного КАСКО зросли на 76%, а загальна кількість застрахованих авто наблизилась до 10 тисяч. У компанії розповіли, що серед усього майна люди найчастіше страхують від війни саме автомобілі.

Разом із попитом зростають і суми, які страховики сплачують за пошкоджені ракетами та дронами авто. Причин дві: стало більше обстрілів, а ремонт і запчастини суттєво подорожчали. Наприклад, компанія “ІНГО” лише за шість місяців 2026 року виплатила людям 20,7 млн грн, тоді як минулого року за цей же час вона виплатила лише 1,6 млн грн – ріст у 13 разів.

Компанія ARX за перші п'ять місяців поточного року виплатила 21 млн грн за понад сотню пошкоджених авто. Найбільше звернень від водіїв було у травні-липні. А в “Арсенал Страхування” з початку повномасштабного вторгнення відшкодувала збитки у понад 200 випадках на загальну суму більше 46 млн грн. Найбільша виплата на ринку склала 2 млн грн – саме стільки отримав власник повністю знищеного у Дніпрі BMW X7.

Чому страхування авто набирає популярності

Останні місяці запам’ятались українцям регулярними повітряними атаками. За даними Повітряних сил ЗСУ, за травень ворог випустив 8351 ракету та дрон, хоча у квітні їх було близько 6700. Наша ППО перехопила 7588 цілей, тобто 91%. У червні інтенсивність російських атак трохи впала – зафіксували майже 6000 дронів та ракет, що на 28% менше, ніж у травні. ППО перехопила майже 5 300 цілей.

Хоча кількість зброї зменшилась, атаки залишились масштабними: ворог комбінував дрони, крилаті та балістичні ракети. Оскільки під час масованих обстрілів росіяни цілять переважно по великих містах, саме там найбільше руйнувань приватної власності та найбільші обсяги виплат за страховими полісами.

Як діють програми страхування

Сьогодні умови воєнного КАСКО в більшості страхових компаній схожі. Так, більшість страхових компаній встановлюють однакові тарифи для водіїв незалежно від місця проживання. Тож для власників авто з Харкова, Дніпра чи Львова вартість поліса не відрізняється. Водночас майже всі програми мають географічні обмеження: покриття не поширюється на населені пункти, розташовані ближче ніж за 50 км до лінії фронту або кордону з РФ. Середня ціна річного захисту сьогодні коливається від 0,8% до 2% від вартості автомобіля.

У СК “ІНГО” якщо ви купуєте тут звичайне КАСКО, воєнний ризик коштуватиме від 1,08% від вартості авто на рік. Для окремого поліса тариф стартує від 1,5%. Застрахувати можна легкові машини до 12 років і вартістю до 6 млн гривень, але максимальна виплата обмежена у 3 млн. Проте в “ІНГО” є обмеження: поліс не діє у населених пунктах, що розташовані ближче ніж за 50 кілометрів до кордону з РФ або лінії фронту.

Натомість у компанії “Арсенал Страхування” діє програма “Патронус”. Базовий річний тариф якої – 1,99% від вартості авто. Поліс можна оформити і на на пів року за 1,49% або на три місяці за 0,99%. Машину захищають на повну ринкову вартість.

Також страхова сума не зменшується після виплат: скільки б прильотів не було, ліміт щоразу відновлюється. Частина збитку, яку власник покриває сам становить 5% при ремонті, який роблять на перевірених СТО, та 10% у разі повного знищення авто.

А у страховій компанії ARX річна ціна програми “Залізний купол” коливається від 0,8% до 2% від вартості машини, а термін можна обрати на 3, 6 або 12 місяців. Франшиза (частина, яку власник покриває сам) тут єдина – 10% на будь-яке пошкодження.

Програма приймає авто будь-якого віку й покриває супутні проблеми, навіть якщо уламки пошкодили авто через обвал сусідньої будівлі.

Нагадаємо, що цього місяця Кабінет міністрів спростив умови участі бізнесу у програмі страхування від воєнних ризиків. Відтепер страхові компанії можуть укладати такі договори без необхідності підтверджувати, що застраховане майно використовується саме в основній господарській діяльності підприємства.