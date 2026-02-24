Спрос на вторичное жилье в Киеве упал на 40% из-за энергокризиса

На фоне энергокризиса в Киеве спрос на вторичном рынке жилья зимой 2026 года снизился примерно на 40%. В пострадавших домах возможна коррекция цен в пределах 5–15%, однако риэлторы не фиксируют массовое удешевление – рынок перешел в режим паузы и выборочных сделок.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Квартиры без тепла не продаются

В то же время проблема заключается не только в уменьшении количества покупателей, но и в дефиците объектов, отвечающих новым требованиям по энергостойкости, сообщают риэлторы.

По словам совладельца агентства недвижимости FLATPRIME Алексея Говоруна, квартиры в домах без тепла фактически потеряли привлекательность и даже значительный дисконт не стимулирует спрос. Большинство владельцев в таких объектах предпочитают снимать жилье с продаж и ждать стабилизации ситуации.

Владелец АН Profi Realt Роман Савченко отмечает, что в январе из-за обстрелов и перебоев с электро- и теплоснабжением многие киевляне временно выехали из города, отложив соглашения. В первые недели февраля рынок начал постепенно оживать, однако активность остается ниже привычной.

CEO агентства La Vida Ярослав Оршак добавляет, что локально спрос, особенно на аренду в проблемных районах, снизился на 10–35%, а сегмент покупки скорее находится в состоянии паузы и торгов. Потенциальная коррекция цен в пострадавших домах может составить 5–15% в зависимости от продолжительности проблем с теплом.

Риэлторы отмечают, что рынок не демонстрирует массового падения цен, а постепенно расслаивается: наибольший спрос сохраняется на дома с автономным отоплением, резервным питанием и эффективным управлением, в том числе с ОСМД. Такие объекты продаются быстрее и часто без дисконта, в то время как проблемные дома могут оставаться "замороженными" по меньшей мере до следующего отопительного сезона.

Напомним, с начала 2026 года государственная ипотечная программа "єОселя" входит в новый этап. Изменяются условия для заемщиков, требования к жилью и механизмы финансирования – фактически программа эволюционирует из антикризисного инструмента в более структурированный и управляемый продукт.