Кредит на житло у 2026 році: які нові правила діють для покупців?

З початку 2026 року державна іпотечна програма «єОселя» входить у новий етап. Змінюються умови для позичальників, вимоги до житла та механізми фінансування — фактично програма еволюціонує з антикризового інструменту у більш структурований і керований продукт. Читайте на Delo.ua , які нові правила набули чинності, хто отримав розширений доступ до пільгової іпотеки та що це означає для тих, хто планує кредитування житла у 2026 році.

Фінансова основа: звідки гроші на програму

Передумовою для змін стала масштабна державна підтримка. Наприкінці 2025 року «Укрфінжитло» (оператор програми) отримало 30 млрд грн докапіталізації у формі облігацій внутрішньої державної позики. Держава розмістила три випуски ОВДП строком на 4, 5 і 7 років зі ставками 14,1%, 12,9% та 11,0% річних відповідно.

Міністр економіки Олексій Соболев наголошував, що докапіталізація створює передбачувані умови для громадян і підтримує стабільність на ринку нерухомості. Фактично держава вперше заклала під програму фінансову подушку не на місяці, а на роки, що й дало можливість впроваджувати системні зміни.

Що змінилося з 10 січня 2026 року

Перший пакет змін набув чинності вже на початку року. Головна новація — зрівняння у правах мобілізованих військовослужбовців із контрактниками. Відтепер мобілізовані під час війни можуть оформлювати кредит на житло за ставкою 3% річних нарівні з військовими-контрактниками. Для цього внесли зміни до постанови Кабміну №856 від 2 серпня 2022 року.

Це означає, що тисячі родин військових, які раніше не мали доступу до найдешевшої ставки за програмою, тепер можуть ним скористатися.

Що змінюється з 9 лютого 2026 року

Другий пакет змін стосується параметрів житла, яке можна придбати в межах програми. Нові правила державного кредитування передбачають:

максимальна площа квартири — 115,5 кв. м, приватного будинку — 125,5 кв. м;

допускається перевищення нормативної площі до +10% — але лише для первинного житла віком до трьох років;

можливе перевищення вартості одного квадратного метра та загальної граничної вартості — теж до +10%.

Змінюється і підхід до розрахунку нормативної площі. Замість показника «на одну особу» вводиться нова база: 52,5 кв. м для квартир або 62,5 кв. м для приватних будинків на 1–2 осіб плюс 21 кв. м на кожного наступного члена родини. Це робить умови більш гнучкими для молодих сімей і пар без дітей.

Результати програми: що вже зроблено

«єОселя» стартувала у жовтні 2022 року — і за більш ніж три роки стала одним із головних інструментів кредитування житла в Україні. Ключові цифри виглядають так:

понад 22 тисячі громадян оформили кредити на суму майже 38 млрд грн;

49% усіх позичальників — військовослужбовці та представники силового блоку;

лише у 2025 році житло придбали 7 300 родин на майже 14 млрд грн;

за весь час існування програми власне житло отримали майже 14 тисяч дітей.

Серед позичальників 2025 року: 38% — військові та силовики, 36% — ті, хто потребує покращення житлових умов, 11% — внутрішньо переміщені особи, по 5% — медики й педагоги.

Окрема підтримка для ВПО

З вересня 2025 року для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій запрацював окремий механізм компенсацій. Міністерство соціальної політики покриває 70% першого внеску, 70% щомісячних платежів упродовж першого року та супутні витрати на укладання угоди — до 40 тис. грн. Це суттєво знижує фінансове навантаження саме в найскладніший початковий період кредитування на житло.

Що це означає для покупців

Нові правила «єОселі» — це спроба знайти баланс між соціальною місією та фінансовою дисципліною. Держава зберігає пільгову іпотеку, але робить її більш адресною й керованою.

Голова правління «Укрфінжитла» Євген Мецгер пояснює логіку змін так: нові ліміти площі та вартості мають підтримати тих, хто справді потребує допомоги, а не тих, хто використовує програму для придбання великих або інвестиційних об'єктів:

«Таке рішення спрямоване на адресність – підтримку тих, хто справді потребує допомоги».

Для потенційних позичальників головний висновок простий: якщо ви потрапляєте під пільгові категорії, то зараз один із найкращих моментів для того, щоб розглянути кредит на житло за державною програмою.

Умови стають чіткішими, фінансова база програми стабільнішою, а коло учасників — ширшим. Головне, уважно перевірити відповідність параметрів свого майбутнього житла новим лімітам до подачі заявки.