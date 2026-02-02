Кое-где теряют стоимость: как изменились цены на однокомнатные квартиры за годы полномасштабной войны

С декабря 2021 г. наибольший рост цен на вторичном рынке зафиксирован в областных центрах западных и центральных регионов. В городах, расположенных ближе к линии боевых действий, динамика была более сдержанной: в гривнах цены преимущественно росли, но в долларовом эквиваленте в отдельных городах они снизились.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику OLX. Недвижимость по динамике стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке в разных городах Украины.

Лидеры роста

Наибольший прирост стоимости вторичных однокомнатных квартир зафиксирован в Ивано-Франковске — медианная цена составила 2,4 млн грн ($56,8 тыс.), что на 241% больше в гривнах и на 121% — в долларах, чем в декабре 2021 года.

Существенно подорожало жилье и в Ужгороде — до 2,7 млн. грн. ($64,1 тыс.), что соответствует росту на 230% в гривнах и 114% в долларах. Значительный прирост показали Ровно, Луцк, Черновцы, Винница, Кропивницкий и Тернополь — более 110% в гривнах в каждом из городов.

Большие города — более стабильный рост

В Киеве медианная цена однокомнатной квартиры выросла до 3,4 млн. грн. ($79,5 тыс.), что на 96% больше в гривнах и на 26% — в долларах. В Одессе, Львове, Черкассах, Житомире, Хмельницком и Чернигове рост колебался в пределах 70-100% в гривневом эквиваленте.

Регионы у фронта

Наименьшие темпы роста или даже понижение цены в долларах зафиксированы в городах вблизи линии боевых действий. Так, в Запорожье цена выросла всего на 6% в гривнах, но снизилась на 32% в долларах. В Херсоне стоимость увеличилась на 4% в гривнах, в то же время в долларовом эквиваленте упала на 33%.

В Харькове цены в долларах остались на уровне 2021 года, а в Сумах зафиксировано незначительное понижение.

В целом, аналитика свидетельствует: за четыре года рынок вторичного жилья в Украине развивался неравномерно, а ключевыми факторами изменения цен стали ситуация безопасности, внутренняя миграция и региональная привлекательность городов.

Напомним, по данным OLX, 54% украинцев планируют покупку недвижимости в 2026 году или в течение следующих пяти лет. Еще 23% планируют покупку жилья прямо сейчас, чтобы опередить рост цен.