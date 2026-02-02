Подекуди втрачають вартість: як змінились ціни на однокімнатні квартири за роки повномасштабної війни

З грудня 2021 року найбільше зростання цін на вторинному ринку зафіксовано в обласних центрах західних і центральних регіонів. Натомість у містах, розташованих ближче до лінії бойових дій, динаміка була більш стриманою: у гривнях ціни переважно зростали, але в доларовому еквіваленті в окремих містах вони знизилися.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику OLX Нерухомість щодо динаміки вартості однокімнатних квартир на вторинному ринку в різних містах України.

Лідери зростання

Найбільший приріст вартості вторинних однокімнатних квартир зафіксовано в Івано-Франківську — медіанна ціна сягнула 2,4 млн грн ($56,8 тис.), що на 241% більше у гривнях і на 121% — у доларах, ніж у грудні 2021 року.

Суттєво подорожчало житло й в Ужгороді — до 2,7 млн грн ($64,1 тис.), що відповідає зростанню на 230% у гривнях та 114% у доларах. Значний приріст також показали Рівне, Луцьк, Чернівці, Вінниця, Кропивницький та Тернопіль — понад 110% у гривнях у кожному з міст.

Великі міста — більш стабільне зростання

У Києві медіанна ціна однокімнатної квартири зросла до 3,4 млн грн ($79,5 тис.), що на 96% більше у гривнях та на 26% — у доларах. В Одесі, Львові, Черкасах, Житомирі, Хмельницькому та Чернігові зростання коливалося в межах 70–100% у гривневому еквіваленті.

Регіони біля фронту

Найменші темпи зростання або навіть зниження у доларах зафіксовані в містах поблизу лінії бойових дій. Так, у Запоріжжі ціна зросла лише на 6% у гривнях, але знизилася на 32% у доларах. У Херсоні вартість збільшилася на 4% у гривнях, водночас у доларовому еквіваленті впала на 33%.

У Харкові ціни в доларах залишилися на рівні 2021 року, а в Сумах зафіксовано незначне зниження.

Загалом аналітика свідчить: за чотири роки ринок вторинного житла в Україні розвивався нерівномірно, а ключовими факторами зміни цін стали безпекова ситуація, внутрішня міграція та регіональна привабливість міст.

Нагадаємо, за даними OLX, 54% українців планують купівлю нерухомості у 2026 році або впродовж наступних п’яти років. Ще 23% планують купівлю житла просто зараз, щоб випередити зростання цін.