Попит на вторинне житло в Києві впав на 40% через енергокризу

На тлі енергокризи в Києві попит на вторинному ринку житла взимку 2026 року знизився приблизно на 40%. У постраждалих будинках можлива корекція цін у межах 5–15%, однак ріелтори не фіксують масового здешевлення - ринок перейшов у режим паузи та вибіркових угод.

про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Квартири без тепла не продаються

Водночас проблема полягає не лише у зменшенні кількості покупців, а й у дефіциті об’єктів, які відповідають новим вимогам щодо енергостійкості, повідомляють ріелтори.

За словами співвласника агенції нерухомості FLATPRIME Олексія Говоруна, квартири у будинках без тепла фактично втратили привабливість, і навіть значний дисконт не стимулює попит. Більшість власників у таких об’єктах воліють знімати житло з продажу й чекати стабілізації ситуації.

Власник АН Profi Realt Роман Савченко зазначає, що у січні через обстріли та перебої з електро- і теплопостачанням багато киян тимчасово виїхали з міста, відклавши угоди. У перші тижні лютого ринок почав поступово оживати, однак активність залишається нижчою за звичну.

CEO агенції La Vida Ярослав Оршак додає, що локально попит, особливо на оренду у проблемних районах, знизився на 10–35%, а сегмент купівлі радше перебуває у стані паузи та торгів. Потенційна корекція цін у постраждалих будинках може становити 5–15% залежно від тривалості проблем з теплом.

Ріелтори зазначають, що ринок не демонструє масового падіння цін, а поступово розшаровується: найбільший попит зберігається на будинки з автономним опаленням, резервним живленням та ефективним управлінням, зокрема з ОСББ. Такі об’єкти продаються швидше і часто без дисконту, тоді як проблемні будинки можуть залишатися "замороженими" щонайменше до наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, з початку 2026 року державна іпотечна програма "єОселя" входить у новий етап.  Змінюються умови для позичальників, вимоги до житла та механізми фінансування - фактично програма еволюціонує з антикризового інструменту у більш структурований і керований продукт. 

Автор:
Ольга Опенько