Спрос на второй LNG-терминал в Польше в четыре раза превысил запланированную мощность

Польский оператор Gaz-System завершил предварительный этап рыночного исследования по увеличению мощности LNG-инфраструктуры в Гданьске из-за размещения второй плавучей регазификационной установки (FSRU).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Expro.

Отмечается, что исследование длилось с 1 по 30 сентября, а участие в нем приняли 14 национальных и международных компаний.

Заинтересованность участников

Заявки участников охватывали период 2031-2032 гг., а спрос почти в четыре раза превысил расчетную регазификационную мощность второй FSRU, которая составит около 4,5 млрд куб м в год.

Около половины объемов регазифицированного LNG планируется экспортировать в соседние страны, в частности, Украину, Словакию, Чехию и Литву. Потенциальный экспорт оценивается в 6,9-8,9 млрд куб м в год, с последующим возможным сокращением примерно до 2,6 млрд куб м.

В Gaz-System подчеркнули, что большинство участников проявили заинтересованность в долгосрочном использовании услуг регазификации - в период с 2028 по 2048 г. Часть из них назвала начало 2030-х ключевым моментом старта поставок LNG.

Терминал в Гданьске

Как отметил президент Gaz-System Славомир Гинц, результаты этого исследования подтверждают растущую роль LNG в диверсификации источников и покрытии потребностей газового рынка Польши и стран региона. Он считает это сигналом к продолжению диалога с рынком развития регазификационных мощностей терминала в Гданьске.

FSRU в Гданьском заливе будет постоянно закрепленным судном, способным принимать LNG, сохранять его, осуществлять регазификацию и предоставлять дополнительные услуги. В пределах морской части проекта также будет построен причал и около 3 км подводного газопровода, который соединит терминал с национальной газотранспортной системой.

Мощность FSRU будет составлять не менее 6,1 млрд куб м в год. На суше проект предусматривает масштабное усиление инфраструктуры для транспортировки газа в глубь страны.

В Gaz-System подчеркнули, что проект является частью стратегии Польши по укреплению энергетической безопасности и формированию регионального газового хаба в Центральной Европе. Запуск первого FSRU в Гданьске ожидается в начале 2028 года.

Как отметил экспредседатель "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергей Макогон, в ближайшие 10 лет Украина будет импортировать до 4 млрд м3 газа ежегодно, поэтому компании "Нафтогаз" нужно подписывать долгосрочные контракты на поставку голубого топлива через терминал в польском Гданьске.