Попит на другий LNG-термінал в Польщі вчетверо перевищив заплановану потужність

Польський оператор Gaz-System завершив попередній етап ринкового дослідження щодо збільшення потужності LNG-інфраструктури в Гданську через розміщення другої плавучої регазифікаційної установки (FSRU).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Expro.

Зазначається, що дослідження тривало з 1 до 30 вересня, а участь у ньому взяли 14 національних та міжнародних компаній.

Зацікавленість учасників

Заявки учасників охоплювали період 2031-2032 рр., а попит майже вчетверо перевищив розрахункову регазифікаційну потужність другої FSRU, яка становитиме близько 4,5 млрд куб м на рік.

Близько половини обсягів регазифікованого LNG планується експортувати до сусідніх країн, зокрема України, Словаччини, Чехії та Литви. Потенційний експорт оцінюють у 6,9-8,9 млрд куб м на рік, із подальшим можливим скороченням приблизно до 2,6 млрд куб м.

У Gaz-System підкреслили, що більшість учасників виявили зацікавленість у довгостроковому використанні послуг регазифікації - у період із 2028 до 2048 р. Частина з них назвала початок 2030-х ключовим моментом старту поставок LNG.

Термінал у Гданську

Як зауважив президент Gaz-System Славомир Гінц, результати цього дослідження підтверджують зростаючу роль LNG у диверсифікації джерел постачання та покритті потреб газового ринку Польщі та країн регіону. Він вважає це сигналом до продовження діалогу з ринком щодо розвитку регазифікаційних потужностей термінала в Гданську.

FSRU у Гданській затоці буде постійно закріпленим судном, здатним приймати LNG, зберігати його, здійснювати регазифікацію та надавати додаткові послуги. У межах морської частини проєкту також збудують причал та близько 3 км підводного газопроводу, який з’єднає термінал із національною газотранспортною системою.

Потужність FSRU становитиме щонайменше 6,1 млрд куб м на рік. На суходолі проєкт передбачає масштабне підсилення інфраструктури для транспортування газу вглиб країни.

У Gaz-System наголосили, що проєкт є частиною стратегії Польщі зі зміцнення енергетичної безпеки та формування регіонального газового хабу в Центральній Європі. Запуск першої FSRU в Гданську очікується на початку 2028 року.

Як зауважив ексголова "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергій Макогон, найближчі 10 років Україна буде імпортувати до 4 млрд м3 газу щорічно, тому компанії "Нафтогаз" треба підписувати довгострокові контракти на постачання блакитного палива через термінал у польському Гданську.